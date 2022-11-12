DHA

Dünyanın en uzun boylu adamı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 2 metre 51 santimetre boyundaki Sultan Kösen, Türk kültürünü tanıtmak ve bazı etkinliklere katılmak için İngiltere'ye gitti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek Türk yemekleri tanıtımı ve bazı etkinliklere katılacak olan Sultan Kösen, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na geldi.

Havalimanında yolcuların gösterdiği ilgiden memnun kalan dünyanın en uzun boylu adamı, fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi. Yolculuk öncesi havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulunan 2 metre 51 santimetre uzunluğundaki Kösen, Bazı etkinliklere katılmak üzere ilk olarak Londra, oradan da festival için ABD'ye geçeceğim. Ülkemizi ve kültürümüzü tanıtmak bizim vazifemiz. Bunu severek yapıyorum dedi.