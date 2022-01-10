Yapmış olduğumuz ihale sonucunda burayı yıkan firma, hem binayı yıkacak hem de belediye bütçemize 6 milyon 600 bin liralık bir katkı sağlayacak. Yani biz, binanın yıkımı için bir masraf yapmadığımız gibi aynı zamanda bütçemize de bir katkı sağlıyoruz" diye konuştu.