Dünyanın önde gelen teknoloji firmalarından Apple, Türkiye fiyatlarında yaptığı son zam ile gündeme oturdu. Türkiye’deki 58.499 TL’lik başlangıç fiyatı ve 107.999 TL’lik en yüksek fiyatı ile Apple iPhone 15 ailesi en pahalı telefonlar listesinde zirveyi zorlar konuma geldi.

Türkiye, 1848 dolarlık iPhone 15 fiyatı ile dünya genelinde en pahalıya satılan iPhone ülkesi oldu. Türkiye’yi 1476 dolar ile Brezilya, 1451 dolar ile Tanzanya, 1411 dolar ile Azerbaycan, 1404 dolar ile Cezayir takip ederken markanın merkezi olan Amerika Birleşik Devletleri’nde ürünün fiyatı 799 dolar seviyesinde kaldı.

Dolar bazında dünyanın en pahalı iPhone'u uzun yıllar boyunca Brezilya'da satılıyorken iken geçtiğimiz yıl Türkiye fiyatları Brezilya'yı geride bıraktı. Yeni zam ile birlikte Türkiye'deki iPhone 15 fiyatı 1848 dolar oldu.

Model, Türkiye’deki fiyatı ile dünya çapında da dolar bazında en yüksek fiyata sahip.

YARISI TELEFON FİYATI YARISI VERGİ

Elbette dünyanın en pahalısı olmasında ABD’li teknoloji firması Apple’ın fiyatlandırma politikası kadar vergilendirme sisteminin de payı var.

Türkiye’de cep telefonu satın alırken, ilk olarak yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı ve yüzde 12 oranında TRT Bandrolü alınıyor. ÖTV’siz fiyatı bin 500 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 25 ÖTV, 3 bin TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 40 ÖTV, 3 bin TL’nin üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 ÖTV alınıyor. Bunun üzerine yüzde 20’lik KDV ekleniyor.

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Hal böyle olunca başlangıç fiyatı 58 bin 499 TL olan bir ürünün 29 bin TL’sine yakını vergi olarak alınıyor. Vergi rakamı oransal olarak arttığı için telefonun fiyatı arttıkça vergi mikarı da yükseliyor. iPhone 15 modellerinde telefonun fiyatına denk gelen vergi miktarı en pahalı versiyon olan iPhone 15 Pro’larda ise modelin kendi fiyatının üzerine çıkıyor.