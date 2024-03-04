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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Apple'a yeni zam geldi, en pahalısı 107.999 TL oldu! İşte güncel iPhone fiyatları - Teknoloji Haberleri

        Apple'a yeni zam geldi, en pahalısı 107.999 TL oldu!

        iPhone'un üreticisi Apple, Türkiye fiyatlarına zam yaptı. En pahalı iPhone modeli 107.999 TL'ye çıktı. İşte Apple'ın zammı sonrası yeni fiyatlar...

        Giriş: 04.03.2024 - 17:56 Güncelleme: 04.03.2024 - 18:27
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        Fiyatı 100 bin TL'yi aştı
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        ABD'li teknoloji devi Apple Türkiye fiyatlarına ciddi bir zam yaptı. Zam sonrası en pahalı iPhone modelinin fiyatı 100 bin TL'nin üzerine çıkarken bu yapılan ciddi zam sosyal medyada da gündem oldu.

        Apple Türkiye’nin resmi internet sitesinde görüldüğü kadarıyla, çok sayıda ürünün fiyatında artışa gidildi.

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        İŞTE YENİ FİYATLARI

        • iPhone 15 128 GB - Yeni fiyatı: 58.499 TL / Eski fiyatı: 53.999 TL
        • iPhone 15 256 GB - Yeni fiyatı: 62.999 TL / Eski fiyatı: 58.499 TL
        • iPhone 15 512 GB - Yeni fiyatı: 71.999 TL / Eski fiyatı: 66.999 TL
        • iPhone 15 Plus 128 GB - Yeni fiyatı: 66.999 TL / Eski fiyatı: 61.999 TL
        • iPhone 15 Plus 256 GB - Yeni fiyatı: 71.499 TL / Eski fiyatı: 66.499 TL
        • iPhone 15 Plus 512 GB - Yeni fiyatı: 80.499 TL / Eski fiyatı: 74.999 TL
        • iPhone 15 Pro 128 GB - Yeni fiyatı: 75.499 TL / Eski fiyatı: 69.999 TL
        • iPhone 15 Pro 256 GB - Yeni fiyatı: 79.999 TL / Eski fiyatı: 74.499 TL
        • iPhone 15 Pro 512 GB - Yeni fiyatı: 88.999 TL / Eski fiyatı: 82.999 TL
        • iPhone 15 Pro 1 TB - Yeni fiyatı: 97.999 TL / Eski fiyatı: 91.499 TL
        • iPhone 15 Pro Max 256 GB - Yeni fiyatı: 89.999 TL / Eski fiyatı: 82.999 TL
        • iPhone 15 Pro Max 512 GB - Yeni fiyatı: 98.999 TL / Eski fiyatı: 91.499 TL
        • iPhone 15 Pro Max 1 TB (en pahalı iPhone 15 modeli) - Yeni fiyatı: 107.999 TL / Eski fiyatı: 99.999 TL

        İŞTE GEÇMİŞ DÖNEMLERDE YAPILAN ZAM TABLOSU

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