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ABD'li teknoloji devi Apple Türkiye fiyatlarına ciddi bir zam yaptı. Zam sonrası en pahalı iPhone modelinin fiyatı 100 bin TL'nin üzerine çıkarken bu yapılan ciddi zam sosyal medyada da gündem oldu.

Apple Türkiye’nin resmi internet sitesinde görüldüğü kadarıyla, çok sayıda ürünün fiyatında artışa gidildi.

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İŞTE YENİ FİYATLARI

iPhone 15 128 GB - Yeni fiyatı: 58.499 TL / Eski fiyatı: 53.999 TL

iPhone 15 256 GB - Yeni fiyatı: 62.999 TL / Eski fiyatı: 58.499 TL

iPhone 15 512 GB - Yeni fiyatı: 71.999 TL / Eski fiyatı: 66.999 TL

iPhone 15 Plus 128 GB - Yeni fiyatı: 66.999 TL / Eski fiyatı: 61.999 TL

iPhone 15 Plus 256 GB - Yeni fiyatı: 71.499 TL / Eski fiyatı: 66.499 TL

iPhone 15 Plus 512 GB - Yeni fiyatı: 80.499 TL / Eski fiyatı: 74.999 TL

iPhone 15 Pro 128 GB - Yeni fiyatı: 75.499 TL / Eski fiyatı: 69.999 TL

iPhone 15 Pro 256 GB - Yeni fiyatı: 79.999 TL / Eski fiyatı: 74.499 TL

iPhone 15 Pro 512 GB - Yeni fiyatı: 88.999 TL / Eski fiyatı: 82.999 TL

iPhone 15 Pro 1 TB - Yeni fiyatı: 97.999 TL / Eski fiyatı: 91.499 TL

iPhone 15 Pro Max 256 GB - Yeni fiyatı: 89.999 TL / Eski fiyatı: 82.999 TL

iPhone 15 Pro Max 512 GB - Yeni fiyatı: 98.999 TL / Eski fiyatı: 91.499 TL

iPhone 15 Pro Max 1 TB (en pahalı iPhone 15 modeli) - Yeni fiyatı: 107.999 TL / Eski fiyatı: 99.999 TL

İŞTE GEÇMİŞ DÖNEMLERDE YAPILAN ZAM TABLOSU