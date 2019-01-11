Asus, ZenBook serisinin yeni modeli ZenBook S13'ü, Las Vegas'ta düzenlenen teknoloji fuarı CES 2019'da tanıttı. 13.3 inç boyutunda çerçevesiz Full HD NanoEdge ekranıyla ZenBook S13, dünyanın harici ekran kartına sahip en ince bilgisayarı olma özelliğini taşıyor.

Yüzde 95'lik gövde ekran oranına sahip olan bilgisayar, harici GeForce MX150 ekran kartı, SSD depolama seçeneği ve 14 saate varan pil ömrü gibi özelliklerle geliyor.

ZenBook S13’ü , çerçeveleri 2.8 mm yer tutan ekran sayesinde kullanıcılara, yüzde 95'lik bir erkan kullanım oranı sunuyor. Dizüstü bilgisayarın üst bölümünde videolu görüşmelerde kullanılabilecek HD çözünürlükte bir kamera bulunuyor.

HIZLI ŞARJ DESTEĞİ

16 GB'lık bellek gücü ve 1 TB SSD depolama alanı bulunan ZenBook S13'te, harici GeForce MX150 ekran kartı da yer alıyor. Askeri seviyedeki dayanıklılık testlerinden geçen bilgisayarın, arkadan aydınlatmalı klavye, parmak izi okuyucusu ve hızlı şarj Asus ZenBook S13’ün diğer ne çıkan özellikleri arasında.