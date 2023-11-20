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        Haberler Gündem İstanbul'a müjdeli haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum... Yağışın ardından baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...

        Yurt genelinde devam eden kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden oldu. Mega kente, geçen hafta 11 Kasım Cumartesi gününden bu yana, son 10 günde düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? İşte 20 Kasım itibariyle son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2023 - 11:28 Güncelleme: 20.11.2023 - 11:28
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        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
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        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. Cumartesi günü (11 Kasım) öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.

        YAĞIŞ 11 KASIM'DA BAŞLADI

        İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 20.54'e çıkmıştı.

        DOLULUK ORANI YÜZDE 22.63

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        Son 10 gündür, aralıklarla süren yağışın ardından bu sabah, 20 Kasım itibariyle doluluk oranı yüzde 22.63'e yükseldi.

        10 GÜNLÜK ARTIŞ NE OLDU?

        Başka bir ifadeyle 11 Kasım'dan bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında yüzde 6.45 artış sağladı. Öte yandan dün sabahtan bu sabaha, 1 günlük artış ise yüzde 2.09 oldu.

        HAFTA İÇİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

        Öte yandan Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bu hafta içi de mega kent yağış bekliyor.

        BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

        İşte İstanbul'daki barajlarda son durum:

        Ömerli: 44.75

        Elmalı: 43

        Darlık: 36

        Alibey: 23.85

        Istrancalar: 21

        Terkos: 11

        Büyükçekmece: 7

        Sazlıdere: 7

        Kazandere: 5.87

        Papuçdere: 2.85

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        #baraj doluluk iski
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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