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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. Cumartesi günü (11 Kasım) öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.

YAĞIŞ 11 KASIM'DA BAŞLADI İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 20.54'e çıkmıştı.

DOLULUK ORANI YÜZDE 22.63 REKLAM Son 10 gündür, aralıklarla süren yağışın ardından bu sabah, 20 Kasım itibariyle doluluk oranı yüzde 22.63'e yükseldi.

10 GÜNLÜK ARTIŞ NE OLDU? Başka bir ifadeyle 11 Kasım'dan bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında yüzde 6.45 artış sağladı. Öte yandan dün sabahtan bu sabaha, 1 günlük artış ise yüzde 2.09 oldu.

HAFTA İÇİ YAĞIŞ BEKLENİYOR Öte yandan Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bu hafta içi de mega kent yağış bekliyor.

BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI İşte İstanbul'daki barajlarda son durum: Ömerli: 44.75 Elmalı: 43 Darlık: 36 Alibey: 23.85 Istrancalar: 21 Terkos: 11 Büyükçekmece: 7 Sazlıdere: 7 Kazandere: 5.87 Papuçdere: 2.85

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