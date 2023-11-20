Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı'ya yeni sözleşme!
Galatasaray yönetimi, sergilediği performansla Avrupa kulüplerini peşine takan Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmesini uzatma kararı aldı.
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Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında Konyaspor'dan kadrosuna kattığı Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı takıma geldiği günden bu yana sergilediği performansla büyük beğeni topladı.
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29 yaşındaki stoper, 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı Galatasaray'ın kendisi için ödediği 2.8 milyon euroluk bonservis bedelinin hakkını sonuna kadar verdi.
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Galatasaray'ın yanı sıra A Milli Takım'da sergilediği performansla da dikkat çeken Abdülkerim, kısa sürede Avrupa kulüplerinin radarına girdi.
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Sarı-kırmızılı kulüp, Alman ve İtalyan ekiplerinin takip ettiği yıldız savunma oyuncusunu ucuza kaptırmamak için harekete geçti.
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Galatasaray yönetiminin, sözleşmesi 2026 yılında sona erecek Abdülkerim'e yeni mukavele teklifinde bulunacağı öğrenildi.
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Yapılacak yeni teklifte Abdülkerim'in maaşında ciddi iyileştirme yapılacağı bildirildi.
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Galatasaray'dan 2023-24 sezonu için net 19 milyon 550 bin TL, 2024-25 sezonu için net 23 milyon 460 bin TL, 2025-26 sezonu için de (1 yıllık opsiyon kullanılırsa) 29 milyon 325 bin TL kazanacak olan Abdülkerim'in yeni maaşının ise en az 45 milyon TL olacağı belirtiliyor.
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Abdülkerim Bardakcı, cumartesi günü Almanya ile oynanan milli maçta mükemmel bir futbol ortaya koymuştu. Ferdi Kadıoğlu'na nefis bir asist yapan tecrübeli stoper, çıktığı 4 hava topunu kazanırken, yüzde 87 pas isabet oranıyla oynadı.
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Yıldız oyuncu, şampiyon olarak tamamlanan geçen sezon 33 maçta 2 bin 755 dakika süre alırken, 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Abdülkerim bu sezon ise 22 resmi maçta 2 gol kaydetti.
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