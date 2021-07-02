Satrançta dünyanın en genç büyük ustası: Mishra

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CNN'in aktarmış olduğu haberde, kendisiyle yaşıt rakibi Hindistanlı Leon Mendonca'yı mağlup eden Mishra, Budapeşte’de düzenlenen turnuva kapsamında ‘‘dünyanın en genç büyük ustası unvanını’’ elde etmiş oldu.

Tüm ülkelerin satranç federasyonlarını birbirine bağlayan kuruluş Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından kabul gören ve satrançta bir derecelendirme sistemi terimi olan Elo derecelendirme sisteminde Mishra, 2500 dereceyi aştı ve dünya rekoru kırdı.

Mishra Ukraynalı satranç büyük ustası Sergey Karjakin'in 12 yıl 7 aylık rekorunu kırarak. Küçük yaşta dünyanın en iyi satranç oyuncusu olma unvanına sahip oldu.

Satrançta büyük usta unvanına erişebilmek için kurallar karmaşık olsa da üç norma erişme koşulu bulunuyor. Büyük usta unvanı bir oyuncunun erişebileceği en yüksek statü olarak biliniyor.

Twitter'da kutlama mesajı yayımlayan Mishra: "Nihayet beni 14 ay boyunca durduran en büyük rakibi -devam eden pandemi- de mat ettim. Tüm sevginiz ve desteğiniz için herkese teşekkürler. Dünya Kupası'nı dört gözle bekliyorum." ifadelerine yer verdi.