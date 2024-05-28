Dünyanın en büyüleyici 15 antik tapınağı: Göbekli Tepe'den Parthenon'a tarihin tanıkları!
Antik çağlarda insanlar tanrılara adamak üzere çeşitli tapınaklar inşa ettiler. Tapınakların bazıları zamana karşı gelememiş olsa da yıllar boyunca tarihe tanıklık eden yapılardan ayakta olanlar da mevcut. Ülkemizde de var olan tapınaklar dünyanın dört bir yanında her yıl sayısız turist ağırlıyor. İşte, dünyanın en büyüleyici 15 tapınağı!
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İnsanlık tarihi boyunca, tanrılara ve ilahi güçlere ibadet etmek için tapınaklar inşa edilmiştir. Bu görkemli yapılar, sadece dini merkezler değil, aynı zamanda mimari ustalığın ve kültürel mirasın da kanıtlarıdır. İşte dünyanın en büyüleyici 15 antik tapınağı!
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1. PANTHEON
Yaklaşık 2000 yıl önce inşa edilen Pantheon, Roma'da bulunmaktadır ve 43 metreye kadar yükselen büyük bir kubbeye sahiptir. Yedinci yüzyılda tapınak bir Hıristiyan kilisesine dönüştürüldü. Yapı günümüzde hala ayaktadır ve Katolik kilisesi olarak kullanılmaktadır. Var olan en uzun süre kullanılan dini yapılardan biridir.
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2. GÖBEKLİ TEPE
Geçmişi 11.500 yıl öncesine dayanan Göbekli Tepe, ülkemizin güneydoğusunda yer alır ve dünyanın en eski anıtsal yapılarından biridir. T şeklindeki taş sütunların yüksekliği 5,5 metreye kadar ulaşmaktadır. Yılan, tilki, ceylan, ördek, turna ve domuz gibi vahşi hayvanları tasvir eden oymalar bulunur. Bu alan, yazının icadından çok daha eskilere dayandığından, bu anıtsal binada tam olarak hangi faaliyetlerin gerçekleştiğini belirlemek zordur.
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3. KARNAK
2.000 ila 4.000 yıl önce inşa edilen Karnak, Nil Nehri'nin doğu kıyısında, antik Thebes'te (günümüz Luxor) bulunan geniş bir antik Mısır tapınak kompleksidir. Thebes ile ilişkili bir tanrı olan Amun-Ra'ya adanmıştır.
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4. TAPINAK DAĞI
Kudüs'teki Tapınak Dağı, Yahudiliğin en kutsal yeri olan tapınağın bulunduğu yerdir. İlk Tapınak, Ahit Sandığını barındırıyordu ancak Babilliler M.Ö. 586'da Kudüs'ü yağmaladığında yıkıldı. Bu alan aynı zamanda İslam'ın üçüncü en kutsal bölgesidir ve Hz. Muhammed'in MS 621'de cennete yükseldiği yer olarak kabul edilir.
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5. ANGKOR VAT
Yaklaşık MS 1113 ile 1150 yılları arasında inşa edilen Angkor Wat (Tapınak Şehri anlamına gelir), Kamboçya'da Angkor antik kentinde yer almaktadır. Koruma ve korumayla ilişkilendirilen bir tanrı olan Vishnu'ya adanmış bir Hindu tapınağı olarak inşa edilmiştir.
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6. HATSHEPSUT'UN CENAZE TAPINAĞI
Deir el-Bahari olarak da bilinen bu morg tapınak kompleksi, Mısır'ın kadın firavunu olan Hatshepsut (M.Ö. 1473 - M.Ö. 1458 yılları arasında hüküm sürmüştür) tarafından inşa edilmiştir. Bu tapınak kompleksi aynı zamanda Mısır tanrıları Hathor, Amun ve Ra Horakhty'nin de ibadet yeriydi.
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7. ARTEMİS TAPINAĞI
Artemis Tapınağı, ülkemizin batısındaki Efes'te bulunuyordu ve güzelliğinden ötürü onu öven antik yazarlar tarafından dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul ediliyordu. Zamanla tapınak, M.Ö. 356'daki yangın, MS 262'deki deprem gibi çeşitli olaylardan zarar gördü.
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(Fotoğrafta Artemis Tapınağı'nın yıkılmadan önceki hali görülüyor.)
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8. MAHABODHİ TAPINAĞI
Mahabodhi Tapınağı, Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Bodh Gaya kasabasında yer almaktadır. Budistler, Budizm’in kurucusu Siddhartha Gautama'nın bu tapınağın yakınındaki bir incir ağacının altında otururken aydınlanmaya ulaştığına inanırlar.
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9. PARTHENON
Atina Akropolü'nde bulunan Parthenon, eski Yunanlıların savaş ve bilgelikle ilişkilendirilen tanrıçası Athena'ya adanmıştır. Parthenon'un alınlıklarında (bir çatının alınlıklarını oluşturan üçgen şekiller) Yunan tanrılarının yer aldığı sahneleri tasvir eden heykeller bulunur.
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10. TÜYLÜ YILAN TAPINAĞI
Quetzalcóatl Tapınağı olarak da bilinen Tüylü Yılan Tapınağı, Meksika'daki antik Teotihuacán kentinde bulunuyor. Piramit şeklindeki anıtın altı basamağı bulunuyor ve MS 3. yüzyılda tamamlandığına inanılıyor. Yapı, tüylü yılan tanrısı Quetzalcóatl ve eski fırtına tanrısı Tlaloc'un dönüşümlü tasvirlerini gösteren alçak kabartmalar içeriyor
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11. SHAOLİN TAPINAĞI
Shaolin Manastırı olarak da adlandırılan Shaolin Tapınağı, Çin'in Dengfeng şehrinde bulunmaktadır. Budist tapınağı 1.500 yıldır varlığını sürdürüyor ve zamanla yeniden inşa edilip değiştirildi. Budistlerin eski çağlardan beri kutsal öneme sahip bir alan olarak kabul ettiği Song Dağı'nın yanında yer alıyor.
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12. CORİCANCHA
Coricancha, yaklaşık 600 yıl önce İnka uygarlığı tarafından başkenti Cuzco'da inşa edildi. Tapınak, bazen insan biçiminde temsil edilen güneş tanrısı İnti'ye adanmıştır. İspanyollar 16. yüzyılda İnka imparatorluğunu fethetti ve tapınağın çoğunu inşaat malzemesi olarak kullanarak yıktı. Tapınak kalıntılarının üzerine Santo Domingo Manastırı'nı inşa ettiler.
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13. TİKAL TAPINAĞI
Büyük Jaguar Tapınağı olarak da bilinen Tikal Tapınağı I, dokuz katmandan veya basamaktan oluşan bir Maya piramididir ve MS 730 civarında şimdiki Guatemala'da inşa edilmiştir. Piramidin yukarısına çıkan bir merdiven, inşa edildiği hükümdarın resimlerinin bulunduğu bir odaya çıkar. Bugün tapınak olarak anılsa da aynı zamanda kraliyet mezarlığı işlevi de görüyordu.
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14. BOROBUDUR
Yaklaşık 1.200 yıl önce inşa edilen Borobudur tapınak kompleksi, Endonezya'nın Java adasında bulunuyor. UNESCO, ana tapınağın biraz piramide benzediğini ve doğal bir tepenin etrafında inşa edilmiş büyük bir stupaya (Budist kalıntıları barındıran tümsek benzeri bir yapıya) sahip olduğunu kaydetti.
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15. SRİ RANGANATHASWAMY TAPINAĞI
Hindistan'ın güneyindeki Tiruchirapalli bölgesinde bulunan Sri Ranganathaswamy Tapınağı'nın tarihi yaklaşık 2.000 yıl öncesine dayanıyor. Bu Hindu tapınağı, UNESCO'ya göre Vişnu'nun yatan bir formu olan Ranganatha'ya adanmıştır.
Kaynak: Live Science