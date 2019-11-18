Geçtiğimiz yıllarda 30 bin öğrencinin katılımıyla "dünyanın en büyük robot yarışması" olarak Guiness Rekorlar Kitabı’na giren VEX Robotics Turnuvası”nın Türkiye ayağı, 16-17 Kasım tarihlerinde Nişantaşı Üniversitesi NEOTECH kampüste gerçekleşti.

İlkokul-ortaokul kategorisinde VEX IQ Challenge Squared Away ve lise kategorisinde Tower Takeover temasıyla düzenlenen turnuvada ekipler, robotlarıyla mücadele etti. Turnuvaların sonunda kazanan takımlar ABD’nin Louisville şehrinde yapılacak olan şampiyonada Türkiye’yi temsil edecek.

VEX Robotics Turnuvası’na ev sahipliği yapan Nişantaşı Üniversitesi Kurucusu Başkanı Levent Uysal, etkinlikle ilgili olarak, “Teknolojinin tüketeni olmaktan çıkıp, üreteni olmak zorundayız. Geleceğe robotik teknolojilerin damgasını vuracağına inanıyoruz. Yazılım geleceğin evrensel dili ve biz bu dili en iyi şekilde kullanarak yerli ve milli teknolojiler üretmeli ve küresel devlerle rekabet ederek ülkemizi teknoloji alanında en iyi şekilde temsil etmeliyiz” dedi.

VEX Robotics Turnuvalarının öğrencilerimizdeki teknoloji kullanım potansiyelini ortaya çıkardığını belirten EduCat Yönetici Ortağı Koray Kurhan; “Çok yakın bir gelecekte çocuklarımız, gençlerimiz, gerek iş gerekse özel hayatlarında, bizim yerimize bir çok işi yapabilen, yapay zekası olan robotlarla iç içe yaşamaya başlayacak. Bu noktada görevimiz, gençlerimizi robotların olduğu dünyaya hızlıca hazırlama ve gerekli olan tüm becerileri kazandırmak” dedi.

SEZONUN İLK TURNUVASINDA KAZANANLAR BELLİ OLDU

“Üreten nesiller için” hedefiyle başlayan turnuvanın ilkokul-ortaokul ayağında sezonun ilk turnuvası VEX IQ Challenge’da Samsun Bilgi Schools'dan, Monster Phoenix Takımı, Design Award (VIQC),Teamwork Champion Award (VIQC) ve yine aynı okuldan Monster Brotics takımı Robot Skills Champion Award (VIQC) ödüllünü alırken, Liv Koleji'nden liv·e : Elementals - The Last VEX Benders takımı Excellence Award (VIQC) yine aynı okuldan liv·e : Mechanical Monsters takımı, Teamwork 2nd Place Award (VIQC) ödülünü kazandı.

Yarışmanın diğer kazananları ise SUPERNOVA takımıyla Orhangazi İmam Hatip Ortaokulu Teamwork 2nd Place Award (VIQC) ödülü, ELEV RoboVEX takımıyla İELEV Özel 125. Yıl Ortaokulu STEM Research Project Award (VIQC) ödülü, KABİRO Girls takımıyla Kartal Bilim ve Sanat Merkezi, Judges Award (VIQC) kazanarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

TÜRKİYE ŞAMPİYONASI'NDA ABD BİLETİ KAZANANLAR BELİRLENECEK

Turnuvanın lise ayağında ise Robot Skills Şampiyon dalında Tevitöl'den HEXAGON takımı, Design Award dalında Hisar Okulları'ndan MECHAMINDS takımı, Judges Award dalında Uğur Okulları'ndan Script Takımı, Excellence Award dalında Enka Okulları'ndan ENKATECH takımı ödül kazanırken; turnuvanın şampiyonu Tevitöl'den HEXAGON ve ÇYDD'den REVOLUTION takımı oldu.

Turnuvanın finalistleri Hisar Okulları'ndan TECHNOTIGERS takımı ve Avrupa Sınav Okulları'ndan EUROROBOTICS takımı da Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Turnuvalardan elde ettikleri başarılarla Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan takımlar ilk-ortaokul için 7-8 Mart 2020, lise için 29 Şubat – 1 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenecek olan turnuvalarda maharetlerini gösterecek. Türkiye Şampiyonası’nda ipi göğüsleyen takımlar, ABD’de düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.