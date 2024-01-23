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        Haberler Gündem Dünyada X hastalığı alarmı! X hastalığı nedir, X hastalığı belirtileri ve tedavisi neler?

        Dünyada X hastalığı alarmı! X hastalığı nedir, X hastalığı belirtileri ve tedavisi neler?

        X hastalığı Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan uyarılar sonrasında tüm dünyanın gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Peki, X hastalığı belirtileri ve tedavisi nedir? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte X hastalığıyla ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 09:13 Güncelleme: 23.01.2024 - 09:13
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        • 1

          X hastalığı nedir? X hastalığı belirtileri ve tedavisi nedir? Dünya Sağlık Örgütü DSÖ tarafından yapılan açıklamanın ardından kamuoylarında bu soruların cevabı merak edilip araştırılıyor. Öte yandan "X hastalığı ölümcül mü?" ve "X hastalığı bulaşı mı?" sorularının cevabı da araştırılıyor. İşte merak edilip araştırılan soruların cevabı...

        • 2

          DSÖ'DEN X HASTALIĞI AÇIKLAMASI: HAZIR OLUN!

          Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, yaptığı açıklamada, Covid-19'dan 20 kat daha ölümcül olduğu iddia edilen X hastalığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

          Ghebreyesus, X hastalığına karşı hazırlıklı olmanın önemini vurgulayarak, ülkelerin bu ortak düşmanı ele almak üzere bu mayıs ayına kadar bir pandemi anlaşmasına varmalarını umduğunu ifade etti.

        • 3

          İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda "Hastalık X'e Hazırlanmak" başlıklı bir panelde konuşan Ghebreyesus, "Bazı şeylere karşı hazırlıksız yakalanmamalıyız, bazı bilinmeyen şeylere de hazırlanabiliriz" dedi.

        • 4

          Ghebreyesus, COVID-19'un ilk "X hastalığı" olabileceğini ve bilim insanları ile uzmanların bu deneyimden aktif bir şekilde ders çıkarabileceğini söyledi. X hastalığına karşı hazırlıksız olunması durumunda, bu ölçekte bir hastalığın, DSÖ'ye göre 7 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan COVID-19'da yaşanılanlardan daha fazla hasara neden olmasının muhtemel olduğu kaydedildi.

        • 5

          Ghebreyesus, DSÖ'nün diğer küresel kuruluşlarla ortaklaşa bir sonraki büyük pandemi veya salgına hazırlık için halihazırda girişimlerde bulunduğunu söyledi ve şöyle devam etti: "Bu çabalar arasında kaynaklara sahip ülkelere yardımcı olmak için pandemi fonu, düşük gelirli ülkeler için aşı eşitliğini sağlamak için mRNA aşı teknolojisi transfer merkezi ve ülkeler arasında işbirliğine dayalı gözetimi geliştirmek için pandemi ve salgın istihbarat merkezi bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

        • 6

          X HASTALIĞI NEDİR?

          X hastalığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün şu anda bilinmeyen ve bir salgına ya da bir pandemiye neden olabilecek bulaşıcı bir durumu ifade etmek için kullandığı etiket. Ortaya atılan bu terim, yeni keşfedilen bir patojen veya yeni kazanılmış pandemi potansiyeline sahip bilinen herhangi bir patojen anlamında kullanılabilir. İkinci tanıma göre, aslında covid-19 ilk X hastalığıydı. Ancak gelecekte bir başka hastalık da olabilir.

        • 7

          X HASTALIĞI BELİRTİLERİ ve TEDAVİSİ NELER?

          Aslında X hastalığı henüz bir varsayımsal hastalık durumda. Şu an böyle bir hastalık olmaması sebebiyle Türkiye'de ya da dünyanın herhangi bir yerinde mevcut değil. Ancak Hastalık X kavramı, insan sağlığına yönelik çok gerçek ve büyüyen bir tehdidi tanımlamakta. Henüz var olmaması sebebiyle belirtileri tedavisiyle iligli detaylar da bulunmuyor. Konuya ilişkin resmi kaynaklardan bilgi geldikçe haberimiz güncellenecek.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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