9. ŞEYTANİ VARLIKLAR

Yakınlarda bir canavar veya uzaylı olabileceğinden şüphe edilen ürkütücü rüyalar dokuzuncu sırada yer alıyor.

Cleveland Clinic'e göre, bu tür rüyalar genellikle uyku felcinden muzdarip insanları rahatsız ediyor. Bu rahatsız edici uyku bozukluğu, beynin uyku sırasında sizi hareketsiz tutan kısımları ile uyumanızı sağlayan kısımları iletişimsiz kaldığında ortaya çıkıyor. Bu durumda insanlar genellikle hareket etmeye çabalarken başlarında bir hayaletin durduğunu bildiriyor.

Harvard'da nörobilimci olan Baland Jalal Guardian'da yaptığı açıklamada "Düşünün ki büyükanneniz tarafından hava karardıktan sonra köyünüzde ruhların ve şeytanların yaşadığı söylenerek büyüdünüz. REM uykusu sırasında uyanıyorsunuz, bir tür gölge görüyorsunuz ve paniklemeye başlıyorsunuz. Zihninizin bu kültürel anlatıda yorumladığı daha fazla vücut imgesine dair halüsinasyonunu görüyorsunuz ve böylece size doğru gelen bir hayalet algılıyorsunuz."