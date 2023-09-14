İSA'NIN DOĞUMU ETİYOPYA TAKVİMİNDE FARKLI HESAPLANIR

Etiyopya takvimi ve Miladi takvim arasındaki 7-8 yıllık fark İsa'nın müjdelenmesinin hesabında oluşan farklılıktan kaynaklanır. Jülyen takvimine her 4 yılda bir gün eklenir. Yeni yıl Jülyen takvimine göre 11 veya 12 Eylül'de başlar.

Miladi takvimde İsa'nın doğumu MÖ 1 yılı olarak kabul edilirken, Etiyopya takviminde İsa'nın doğumu MÖ 8 yılı olarak kabul edilir. Bu nedenle Etiyopya tüm dünyadan 7 veya 8 yıl daha geridedir.