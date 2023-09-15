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        Haberler Yaşam Taburelerin ortasında neden delik var ve ne işe yarar?

        Taburelerin ortasındaki delik ne işe yarıyor?

        Birçok plastik taburenin ortasında ufak bir delik bulunur. Sürekli günlük hayatımızda plastik tabureleri kullanıyor olmamıza rağmen neden delikli olduğunu çok az insan biliyor. Peki taburelerin ortasındaki delik ne işe yarıyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 09:44 Güncelleme: 15.09.2023 - 09:44
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        • 1

          TABURELERİN ORTASINDA NEDEN DELİK BULUNUR?

          Günlük hayatta sürekli kullanılan plastik taburelerin ortasında veya birçok yerinde delikler bulunur. Delikler özellikle tabureler için üretilir, nedeni ise tamamen tekniktir ve çok az insan tarafından bilinir.

        • 2

          Plastik taburelerde delik bulunmasının 2 temel nedeni vardır. Birinci nedeni, tabureler üst üste geçirildiği zaman içine hava sıkıştığından dolayı kilitlenmemesi için delikler özellikle üretilir.

        • 3

          TABURELERİN SIKIŞMASINI ÖNLER

          Eğer taburelerin üzerinde delik olmasaydı ve hava sıkışsaydı, tekrar çıkarmanız oldukça zor olurdu. Bir diğer nedeni ise dayanıklılığını artırmak içindir.

        • 4

          ORTASI DELİK OLAN TABURELER DAHA DAYANIKLIDIR

          Ortası delik olmayan tabureler, ortası delik olan taburelere göre çok daha kolay kırılır. Delik olan taburelerde üzerine binen ağırlık daha eşit bir şekilde yayıldığı için dayanıklılık artar.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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