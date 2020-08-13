Yalnızca sol el ve ayaklarını değil, vücudunun sol tarafındaki organları da daha iyi kullanan ve onlara daha hakim kişiler, 'solak' olarak adlandırılıyor. Ancak dünya nüfusunun yarısından fazlasının sağlak olmasından dolayı genel yaşamın sağlaklara göre tasarlanması solakları zor durumda bırakıyor... Öyle ki solak olmak uzun yıllar boyunca sanki tedavisi aranan bir hastalık gibi görülüyordu. Nitekim eski İngilizce'de 'Sol' anlamına gelen 'lyft' (left) de zayıf anlamına geliyordu. Elbette bu düşünce zamanla değişti...1973 yılında Left Handers Club tarafından kutlanmaya başlanan ve o zamandan bu yana dünyaya yayılan Uluslararası Solaklar Günü, solakların yaşadığı problemlere karşı toplumsal farkındalık oluşturmak için her sene 13 Ağustos'ta kutlanıyor... Biz de Dünya Solaklar Günü'nde ünlü solakları hatırlıyoruz...

Rafael Nadal