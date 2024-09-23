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        Dünya Satranç Olimpiyatları’na Türk gençleri damga vurdu

        Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, 10-23 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 45'inci Dünya Satranç Olimpiyatları'na Türk gençleri damga vurdu. Dünya otoriteleri 15 yaşındaki GM Ediz Gürel ve 13 yaşındaki GM Yağız Kaan Erdoğmuş'u 'satranç dahileri' olarak tanımlıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 12:32 Güncelleme: 23.09.2024 - 12:32
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        Türk gençleri satranca damga vurdu
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        Türkiye’nin genç büyükustaları GM Ediz Gürel ve GM Yağız Kaan Erdoğmuş Macaristan'ın başkenti Budapeşte’de, 10-23 Eylül tarihlerinde düzenlenen 45'inci Dünya Satranç Olimpiyatları’nda elde ettikleri başarılar ile dikkati çekti.

        DHA'nın haberine göre dünyanın ünlü otoriteleri, A Milli Takım’da mücadele eden 15 yaşındaki GM Ediz Gürel ile Dünya’nın en genç büyükustası unvanına sahip 13 yaşındaki GM Yağız Kaan Erdoğmuş’u, 'satrancın dahileri' olarak tanımladı.

        13 yaşındaki Erdoğmuş Yağız Kaan
        13 yaşındaki Erdoğmuş Yağız Kaan

        45'inci Dünya Satranç Olimpiyatları’nda, Büyükusta (GM) Ediz Gürel, 2'nci masa 3’üncüsü olarak bronz madalya almaya hak kazandı. Diğer yandan Satranç Olimpiyatları’nda GM Mustafa Yılmaz ise Dünya’nın 1 numarası GM Magnus Carlsen’den puan alan ilk milli sporcu olarak tarihe geçti.

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        GÜLKIZ TULAY: DÜNYA SATRANCINI DOMİNE EDECEĞİZ

        Türk satrancının 12 yıldır yakaladığı başarıların arkasındaki isimlerden olan Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, alt yapıdan gelen, yeni nesil satranç yıldızlarıyla geleceğe yürüdüklerini ifade ederek, "Türk satrancının genç yıldızları ile olimpiyatlarda dünyaya damga vurduk, gelecek çok daha güzel olacak. Dünyanın satrançta en iyi, en başarılı 12 ülkesinden biriyiz. 12 yıldır alt yapıya yatırım yapıyoruz, bunun sonuçlarını da almaya başladık. GM Ediz Gürel, GM Yağız Kaan Erdoğmuş ve WIM Gülenay Aydın Satranç Olimpiyatları’nda müthiş bir performans sergiledi. Millilerimiz dünyanın en güçlü ustaları ile mücadele etti. GM Mustafa Yılmaz, Dünya’nın 1 numarası GM Magnus Carlsen’i elinden kaçırdı. Avrupa, Dünya şampiyonalarında Türk satranççıları fırtına gibi esiyor. Otoritelerin de dediği gibi genç yıldızlarımızla dünya satrancını domine edeceğiz ve söz sahibi olacağız" diye konuştu.

        15 yaşındaki Gürel Ediz
        15 yaşındaki Gürel Ediz

        DÜNYADAN TÜRK YILDIZLARA ÖVGÜ YAĞDI: ONLAR SATRANCIN GELECEĞİ

        Genç yıldızlar GM Ediz Gürel ve GM Yağız Kaan Erdoğmuş Satranç Olimpiyatları’nda ilgiyle izlendi, adlarından övgüyle bahsedildi. Uluslararası Satranç Federasyonu’nun (FIDE), X hesabında, GM Ediz Gürel için, “Ediz Gürel: Türkiye'nin 15 Yaşındaki satranç dahisi parlıyor” denildi.

        Ünlü Macar asıllı Amerikalı kadın satranç ustası ve eski Kadınlar Dünya Şampiyonu GM Susan Polgar, Olimpiyatlar devam ederken sosyal medya hesabındaki mesajında, “15 yaşındaki Türk yıldız GM Gürel Ediz, 9 oyunda 2 bin 820 gibi şaşırtıcı bir performansla 8 puana sahip! 13 yaşındaki GM Erdoğmuş Yağız Kaan'ın 9 maçta 6,5 puanı ve 2 bin 600'ün üzerinde performansı var! Onlar Türk satrancının geleceği!” diyerek genç yıldızlarımıza övgüler dizdi. Polgar, yine “X” hesabında başka bir paylaşımında, “Genç Türk yıldızları: Gürel (15) ve Erdoğmuş (13). Her ikisi için de büyük bir gelecek var!” ifadesini kullandı.

        Diğer yandan Ediz Gürel, FIDE’nin en çok röportaj yaptığı sporcular arasında yer alıyor ve akıcı İngilizcesi ile verdiği mesajlarla dikkati çekiyor. Budapeşte’de olimpiyatlarda FIDE Youtube kanalında verdiği röportajda, maçlara hazırlanmak için çok çalıştığını belirten Gürel, “Hazırlık aşamasında her maç için 3-4 saat harcıyorum ve maç sırasında çok fazla odaklanmaya çalışıyorum. Aslında takım için elimden gelenin en iyisini yapıyorum” diye konuştu.

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