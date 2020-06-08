Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ırkçılığa karşı küresel hareketi desteklediklerini ve her türlü ayrımcılığı reddettiklerini belirtti, protestolara katılanlara yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için maske takmaları çağrısında bulundu.
Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yoluyla basın toplantısı düzenledi.
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısının 7 milyonu, ölü sayısının da 400 bini geçtiğini anımsatan Ghebreyesus, "Avrupa'daki durum iyileşmekle birlikte, küresel olarak kötüleşiyor." dedi.
Ghebreyesus, son 10 günün dokuzunda günlük bildirilen vaka sayılarının 100 bini geçtiğini belirterek, "Dün 136 bin vaka bildirildi. Bu, bir günde bildirilen en fazla vaka sayısıydı. Dünkü vakaların yaklaşık yüzde 75'i, çoğu Amerika ve Güney Asya'dan olmak üzere 10 ülkeden geldi." bilgisini paylaştı.
Afrika kıtasındaki ülkelerin çoğunda vaka sayılarının artmaya devam ettiğini ifade eden Ghebreyesus, bununla beraber bu kıtadaki ülkelerin çoğunda vaka sayılarının binin altında olduğunu söyledi.
Ghebreyesus, ayrıca Doğu Avrupa ve Orta Asya'da da Kovid-19 vaka sayılarının artışta olduğuna işaret etti.
ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesiyle dünya genelinde patlak veren protestolara da değinen Ghebreyesus, "DSÖ, eşitliği ve ırkçılığa karşı küresel hareketi tam olarak desteklemektedir. Her türlü ayrımcılığı reddediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Ghebreyesus, dünyadaki protestoların güvenli bir şekilde yapılması çağrısında bulunarak, "Mümkün olduğunca, diğerlerinden en az 1 metre uzakta durun, ellerinizi temizleyin, öksürüğünüzü örtün ve bir protestoya katılıyorsanız bir maske takın." şeklinde konuştu.
Hasta olan tüm insanların evde kalması gerektiğini vurgulayan Ghebreyesus, ülkeleri de kamu sağlığı alanındaki tedbirleri artırmaya davet etti.
"SALGININ BİTMESİNE DAHA ÇOK UZUN SÜRE VAR"
Ghebreyesus, bir soru üzerine ise Kovid-19 salgınının küresel çapta kötüleşmeye devam ettiğine dikkati çekerek, orta Amerika'da salgının henüz zirve noktasına ulaşmadığı uyarısında bulundu.
"Salgın altı aydan fazla bir süredir devam ediyor, herhangi bir ülkenin ayağını pedaldan çekmesinin zamanı değil." ifadesini kullanan Ghebreyesus, tüm ülkeleri Kovid-19'un kontrol altına alınması için daha fazla çaba göstermeye davet etti.
DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove ise salgının bitmesine daha çok uzun sürenin olduğu uyarısında bulundu.
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