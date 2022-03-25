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Dünya Mesut Özil'i konuşuyor! Fenerbahçe haberleri

Dünya Mesut Özil'i konuşuyor!

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla Arsenal'den transfer ettiği dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil, flaş bir kararla kadro dışı bırakıldı. Sarı-Lacivertlilerin yıldız oyuncuyu kadro dışı bırakma kararı Avrupa basınında da geniş yankı buldu. İşte Avrupa basınından ön plana çıkanlar...

25.03.2022 - 11:59 | Güncelleme: FUTBOL

  • Alman basınından Bild, Alman Milli Takımı'nın eski yıldızı olarak tanımladığı Mesut Özil'in kadro dışı kalmasını okuyucularına, 'Beklenmedik' bir gelişme olarak duyurdu.

  • İngiliz basınından Mirror Fenerbahçe'nin kararını, "Arsenal'in eski yıldızı Mesut Özil ile takım arkadaşı Ozan Tufan ile kadro dışı bırakıldı" sözleriyle okuyucularına aktardı. Mirror ayrıca yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer döneminde yaşananlardan da bahsetti.

  • Fransız basınından L'equipe, Mesut Özil'in Fenerbahçe'de kaptanlık yaptığının altını çizerek, Arsenal'deki son döneminde olduğu gibi kadro dışı bırakıldığını manşetine taşıdı.

  • Portekiz basınında Mais Futebol, bu sezon 26 maça çıkan Mesut Özil'in kulüpten yapılan açıklama ile kadrodan çıkarıldığını manşetine taşıdı.

  • Mesut Özil'den Arsenal'in eski yıldızı olarak bahseden The Sun, "Mesut Özil, son maçtaki 'sözlü tartışma' sonrası Fenerbahçe kadrosundan atıldı" ifadeleri ile okurlarına gelişmeleri aktardı.

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