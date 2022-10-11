11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedir, neden kutlanır? 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü anlamı ve önemi

Her sene 11 Ekim'de tüm dünyada kutlanan Dünya Kız Çocukları günü, bu sene de kutlanıyor. Peki, Dünya Kız Çocukları Günü nedir, neden kutlanır? İşte, detaylar...

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?

2012'de Birleşmiş Milletler tarafından alınan bir kararla, kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik hakkında farkındalığın arıtılması amaçlanmıştır.

Bunu her sene hatırlatmak için kutlanan Dünya Kız Çocukları Günü'nde; eğitim hakkı, beslenme, yasal haklar, kadına yönelik şiddet ve zorla evlilik konuları da gündeme getirilmektedir.