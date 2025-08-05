Dünya devi Jacobs sattı: Efor Holding Ofçay’ı satın aldı

Jacobs kahvelerinin sahibi ABD merkezli Jde Peet’s Türkiye pazarından çekiliyor. Ofçay, yerli çay devi Efor Çay ile birleşiyor. Şiketler devralma yoluyla birleşme içim anlaşmaya vardı.

Efor Holding çatısı altında geçen Ofçay markası, tüketici beklentilerini karşılayan ürün çeşitliliği, inovatif üretim anlayışı ve yaygın dağıtım ağıyla hem yurt içinde hem de uluslararası pazarlarda rekabetçiliğini artırmayı hedefliyor. Satın almayla birlikte, üretim kapasitesinin yüzde 100 oranında artırılması, üretim alanını ise yüzde 85 büyümesi bekleniyor.

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"EFOR ÇAY’IN BÜYÜMESİNİ SADECE EKONOMİK BİR BAŞARI OLARAK GÖRMÜYORUZ"

Efor Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş, “Burada sadece bir satın alma işleminden değil, çok daha büyük bir vizyondan söz ediyoruz. Yerli üretimi küresel vizyonla buluşturan bu stratejik birleşme, Efor Holding’in entegre büyüme modelinde önemli bir kilometre taşı. Anadolu’da attığımız ilk adımın üzerinden geçen yarım asrı aşkın sürede, sabırla ve stratejik akılla ilerledik. Bugün tarımdan enerjiye, gıdadan gayrimenkule uzanan güçlü bir sanayi ekosistemi inşa ediyoruz" dedi.

Çayın yalnızca içecek olmanın ötesinde bir kültürün taşıyıcısı, sofraların ve dostlukların ortak dili olduğunu belirten akkuş, "Bu nedenle Efor Çay’ın büyümesini sadece ekonomik bir başarı olarak görmüyoruz. Aynı zamanda kültürel bir mirasa sahip çıkmanın da sorumluluğunu taşıyoruz. Ofçay ile gerçekleştirdiğimiz birleşme, iki köklü vizyonun sinerjisini birleştiren stratejik bir değer bütünleşmesi olarak yorumluyoruz. Türkiye'nin her köşesinde geleneksel kanallarda yerimizi alırken, global pazarlarda da sesimizi daha güçlü duyurmayı hedefliyoruz. Çünkü biz, Türk çayının dünyada hak ettiği yeri alması için çalışıyoruz” açıklamalarında bulundu. “TÜRKİYE ÇAY SEKTÖRÜNDE SADECE PAZAR LİDERLİĞİNE DEĞİL, GELECEĞE TALİBİZ” Ofçay’ın Holding bünyesine katılmasıyla çay sektöründe yepyeni bir dönemin başladığını ifade eden Efor Holding CEO’su Ahmet Demir, “Türkiye’de çay, bir tarım ürününün ötesinde kültürel bir ritüel niteliği taşıyor. Efor Holding olarak bu ritüelin içinden stratejik bir ekonomik model çıkarıyoruz. Rekabeti dönüştürmeyi hedefleyen yönetim anlayışımızla, çay sektörünün geleceğinde üretim gücümüzle birlikte veriye dayalı, çevik ve insana yatırım yapan kurumsal kültürümüzle yer alıyoruz. Bu birleşme, pazarda karşılıklı rekabetin ötesine geçen, dikey sinerji modeliyle şekillenen yeni bir büyüme formu sunuyor. Bu süreç, esnek yapıyı ölçekleyen, üretimden lojistiğe, dağıtımdan pazarlamaya kadar entegre bir değer zinciri yaratan bir dönüşüm. Türkiye çay sektöründe sadece pazar liderliğine değil, geleceğe talibiz” dedi.

REKLAM "PAZAR PAYI AÇISINDAN ÜÇÜNCÜ SIRAYA YÜKSELİYORUZ" Efor Çay ve Ofçay’ın birleşmesinin iki farklı üretim kültürün uzmanlığın ve vizyonun entegre edildiği güçlü bir sinerji modeli yarattığına değinen Efor Holding Gıda ve İçecek Grup Başkanı Ediz Kaboğlu, "Bu birleşme sayesinde toplamda günlük 2 bin tonu aşan yaş çay işleme kapasitesine ulaşıyor, çay sektöründe toplam kapasite ve pazar payı açısından üçüncü sıraya yükseliyoruz. Ofçay’ın uzmanlığı, üretim teknolojileri ve fonksiyonel ürün gamı, Efor Çay’ın sürdürülebilir büyüme hedefleriyle örtüşerek ürün portföyümüzü hem genişletti hem de derinleştirdi" ifadesini klullandı. Kaboğlu sözlerine şöye devam etti: "2024 yılında tamamladığımız halka arz süreciyle 1,3 milyar TL’lik yatırımcı güveni sağladık. Bugün itibarıyla sektörde 13’ü aşkın üretim ve enerji tesisimizle faaliyet gösteriyoruz. Trabzon, Rize ve Artvin’deki yaş çay tesislerimizde toplam 139.000 tonluk yaş çay işleme kapasitesine sahibiz. Bu güçlü üretim altyapımız, Malatya Arapgir’deki 9,95 MW’lık güneş enerji santralimizle sürdürülebilirlik vizyonumuzla entegre biçimde ilerliyor. Türkiye, kişi başı yıllık 4 kilogram çay tüketimiyle dünya liderliğini elinde bulunduruyor. Böylesine güçlü bir iç talep, bizi hacimsel büyümenin ötesinde yüksek katma değerli çay segmentine yönlendirdi. 2024 yılı itibarıyla Efor Çay 18.427 ton, Ofçay ise 12.427 ton satış gerçekleştirdi. Tonaj bazında görülen düşüş, aslında stratejik bir portföy optimizasyonunun ve katma değerli ürünlere geçişin doğal bir sonucudur. Bu dönüşüm, marka değerimizi ve ciro performansımızı yukarı taşıyacak. Ofçay birleşmesiyle dağıtım kanalımız 10 kat genişledi. Bugün 7 bölgede, 51 ilde tüketiciyle buluşan güçlü dağıtım altyapımız sayesinde, yalnızca üretimde değil, erişimde de sürdürülebilir bir başarı yakalıyoruz.”

FİNANSAL BÜYÜKLÜK 500 MİLYON DOLARI AŞTI Efor Holding Mali İşler ve Finans Grup Başkanı Selin Uras, birleşmenin yalnızca operasyonel değil, aynı zamanda stratejik finansal kazanımları da beraberinde getirdiğine dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu: “Ülkemizin iki değerli markasının birleşmesi; milli sermayeyi güçlendiren, sürdürülebilirlik eksenli yatırımları destekleyen ve entegre finans mimarimizi tamamlayan stratejik bir büyüme hamlesidir. Bu birleşmeyle yalnızca bilanço büyüklüğümüzü değil, aynı zamanda kurumsal yönetişim kültürümüzü ve ESG uyumlu finansal sürdürülebilirlik vizyonumuzu da güçlendirmiş bulunuyoruz.” Selin Uras ayrıca Efor Holding’in 2024 performans verilerini de paylaşarak, “Grup olarak net satışlarda 300 milyon doları toplam varlıklarda ise 500 milyon doları aşmış bulunmaktayız. Efor Çay’ın piyasa değeri bugün itibarıyla 1,3 milyar dolara ulaşmıştır. Ofçay’la birlikte kısa vadede verimlilik artışı, orta vadede ise yüksek katma değerli üretim hedefimize daha hızlı ulaşacağız. Bu birleşme, finansal mühendislik kabiliyetimizin sahaya yansımasıdır” dedi. KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI Şirket’ten KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "Yönetim Kurulumuzun 09.04.2025 tarihli toplantısında, Efor Holding A.Ş. tarafından Of Çaysan Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin satın alınmasına yönelik görüşmelere başlanmasına karar verilmiştir. Satın alma işleminin gerçekleşmesini takiben, ilgili şirketin Şirketimiz ile birleşmesi veya bağlı ortaklık haline getirilmesi planlanmıştı.

Söz konusu sürece ilişkin bilginin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 6. maddesi kapsamında, daha önce kamuya açıklanmamasına ve açıklamanın ertelenmesine karar verilerek; Şirketimizin ve ortaklarımızın meşru çıkarlarının zarar görmemesi, yatırımcıların yanıltılmaması, sürecin gizli ve değerlendirmeye tabi olması ve teklif/ihale rekabet koşullarının korunması amaçlanmıştır. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), Sermaye Piyasası Kurulu’nun ("SPK"), II.23.2 sayılı "Birleşme Tebliği" ile SPK’nın ilgili diğer düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, pazarda büyüme ve mevcut konumunun güçlendirilmesi, idari ve üretim/satış işlevlerinde ölçek ekonomilerinden yararlanılması amacıyla Of Çaysan Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘nin ("Ofçay") tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesine ("Birleşme") ilişkin işlemlere başlanmasına, ilgili yasal süreçlerin tamamlanması amacıyla bu doğrultuda başta SPK’ya başvurulmasına, pazarlama, reklam, lansman gibi işlemlerin yapılması ve yürütülmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir."