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Kabus gibi geçen bir ilk çeyreğin ardından piyasalar nisan itibarıyla geleceğe daha umutlu bakıyor. Dün ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkedeki koronavirüs vaka sayısındaki artışın 'yumuşamaya' başladığını açıklaması yatırımcıların körelen risk iştahının hafif de olsa yükselmesine yol açtı.

Son 2 haftada dünya genelinde hükümetlerin aldığı ekonomik ve fiziki tedbirler ve Çin'de fabrikaların üretime yeniden başlaması da koronavirüs salgını sebebiyle oluşan belirsizliğin bir nebze olsun törpülenmesine yol açtı. Koronavirüs salgınının en sert vurduğu İspanya ve İtalya'da ise yeni vaka artış hızının yavaşlaması iyimserliği besledi.

TOKYO'DA YÜKSELİŞ YÜZDE 4'Ü AŞTI

Bu sebeplerle bugün dünya borsalarında yükselişler kaydedildi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 4.25 yükseldi. Hong Kong Borsası'ndaki yükseliş, şehirde koronavirüs vakalarının artmasına rağmen, yüzde 2.17'yi buldu.

Bu iyimserlik şu ana kadar Avrupa borsalarına da sıaçramış durumda. Londra'da FTSE 100 endeksi sabah saatlerinde yüzde 1.83 yükseldi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 3.8 yükselirken Fransa'da CAC 40'taki artış yüzde 3.2'yi aştı. Avrupa geneli için gösterge kabul edilen Stoxx Europe 600 endeksi ise yüzde 2.4 yükseldi.

Borsa İstanbul'da da BIST 100 endeksi sabah saatlerinde yüzde 1.4 yükseldi.

Borsalarda yaşanan bu iyimserliğin devamı koronavirüs salgınının yayılma hızının düşmesine bağlı.