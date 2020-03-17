Selim Karahan skarahan@haberturk.com

Koronavirüs salgınının yarattığı panik borsalarda fazlasıyla hissedilmeye devam ediyor. Dün ABD'de S&P 500 endeksi yüzde 12 düşüş ile 30 yıl önceki 'Kara Pazartesi'den bu yana en kötü gününü yaşadı. Dow Jones yüzde 12.9 düşerken, teknoloji devlerinin yer aldığı Nasdaq birleşik endeksi de yüzde 12.3 geriledi.

Borsalarda uzun yıllardır büyük düşüşler olduğunda o günün başına 'kara' ifadesini eklemek artık bir gelenek haline geldi. Ancak koronavirüs salgını başladığından bu yana öyle dalgalanmalar yaşandı ki bu gelenek anlamsızlaşmaya başladı. Son 10 günde dünya borsaları 2 'kara pazartesi' 1 de 'kara perşembe' yaşadı. Söz konusu günlerde Avrupa'dan Asya'ya, Amerika'dan Afrika'ya, tüm dünya borsalarında büyük çöküşler yaşandı.

DOW JONES'UN 20 GÜNLÜK SEYRİ:

9 Mart Pazartesi günü Dow Jones yüzde 8, S&P 500 yüzde 7.9 Nasdaq ise yüzde 7.2 düşmüştü. 12 Mart Perşembe günü ise endeksler sırasıyla yüzde 10, yüzde 9.5 ve yüzde 9.4 düştü.

PETROL KRİZİ DE ETKİLİ

Böylece üç endeks de son zirvelerinin yüzde 20'den fazla altına düşerek 'ayı piyasasına' girdi. Bu düşüşlerde koronavirüs salgınının yanında Rusya ile Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC ülkeleri arasında yaşanan 'petrol fiyatı krizi' de etkili oldu.

Tarafların petrol arzı miktarı konusunda anlaşmaya varamaması ve bunun üzerine OPEC'in arz kısıtlamalrını kaldırmasıyla Bren petrolün varil fiyatı dün 30 doların altını gördü.

Dün yaşanan sert düşüşler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) pazar akşamki sürpriz 100 baz puanlık faiz indirimi ve 700 milyar dolarlık parasal genişleme açıklamasının ardından geldi. Normalde Fed'in bu hamleleri borsalarda adeta bir bayram havası yaratırdı. Ancak Fed'in agresif hamlesi yatırımcının risk algısının yükselmesine yol açtı. Bu sebeple yatırımcılar riskli gördükleri pay piyasalarından kaçınmaya başladı.

ASYA'NIN YÖNÜ BELİRSİZ

Bu kaçıştan dün Borsa İstanbul da payını aldı ve BIST 100'de yüzde 8.07'lik düşüş yaşandı. Bu sabah itibarıyla da BIST 100'de yüzde 3 civarında bir kayıp var.

Bugün Asya piyasları da son yaşanan çöküşün ardından daha kararsız bir seyir izledi. Şanghay Borsası yüzde 3.7 düşerken, Hong Kong Borsası yüzde 1.13 yükseldi. Tokyo Borsası'nda ise Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0.06 yükselişle yatay kapası.

AVRUPA DA KARARSIZ AÇILDI

Bugün Londra Borsası açılışta yüzde 2 yükselse de ardından hemen yüzde 0.4 'eksiye' geçti. Fransa'da CAC 40 endeksi de açılışta yüzde 4 yükseldikten sonra bunun 1 puanını geri verdi.