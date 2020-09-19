Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Uygulama Yöneticisi Harry Anthony Patrinos, Kovid-19'la mücadele sürecinde eğitimde yaşanan kayıpların bireyler üzerinde gelecekte sıkıntı yaratabileceğini belirterek, "Pandemi sürecinde yaşanan 4 aylık eğitim eksikliği kişi başına düşen geliri yüzde 12 ila 18 arasında geriletmektedir" ifadelerini kullandı.
Türk Eğitim Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Patrinos, derneğin düşünce kuruluşu TEDMEM tarafından "Kovid-19 Nedeniyle Okulların Kapalı Kalmasının Bedeli" başlığında video konferans yöntemiyle düzenlenen kürsü oturumuna katıldı.
Konuşmasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitimde yaşanan zorluklar ve öğrencilerin durumuna değinen Patrinos, dünyada 1.6 milyar çocuğun salgın nedeniyle okula gitmediğini aktardı.
Patrinos, 192 ülkedeki öğrencilerin yüzde 90'nın bu durumdan olumsuz etkileneceğini kaydetti.
Kovid-19'la mücadele sürecinde eğitimde yaşanan kayıpların bireyler üzerinde gelecekte yaratabileceği sıkıntılara işaret eden Patrinos, "Pandemi sürecinde yaşanan 4 aylık eğitim eksikliği kişi başına düşen geliri yüzde 12 ila 18 arasında geriletmektedir" değerlendirmesinde bulundu.
Patrinos, özellikle düşük gelirli ülkelerde gençler açısından bu kaybın daha büyük olduğunu vurgulayarak, öğrenme kayıplarının en tedirgin edici tarafının okul terklerinin artması olacağını belirtti.
'SÜRDÜRÜLEBİLİR UZAKTAN EĞİTİME YATIRIM YAPILMALI'
Patrinos, Dünya Bankası'nın Güvenli Okul ve Uzaktan Eğitim Projesi kapsamında Türkiye'ye sağlanacak 160 milyon dolar kredi desteğini onayladığını anımsatarak, projede "elektronik altyapının güçlendirilmesi, dijital içerik hazırlanması ve kurumsal kapasitenin arttırılması" başlıklarında önlemlerin yer aldığını ifade etti.
Üniversite, lise ve ilköğretimde yaklaşık 6 aylık eğitim kaybının dünyaya faturasının da 11 trilyon doları bulacağını anlatan Patrinos, pandemi sürecine ilişkin, "Eğitime daha fazla kaynak ayrılmalı, gelir ve istihdam destekleri verilmeli. Dijital beceriler ve ömür boyu öğrenmeye yatırım yapılmalı. Sürdürülebilir uzaktan eğitim sistemlerine yatırım yapılmalı" tavsiyelerinde bulundu.
Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Uygulama Yöneticisi Patrinos, çocukların okula farklı seviyelerde geri döneceklerini vurgulayarak, "Okul ve öğretmen için farklı seviyelerdeki öğrencileri desteklemek zor olacak. Sistemleri bu kayıpları azaltmada en önemli araç olacak" görüşünü paylaştı.
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