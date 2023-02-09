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Haberler Dünya Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1,78 milyar dolarlık destek - Deprem haberleri

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1,78 milyar dolarlık destek

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremin yaralarını sarmaya çalışırken, Dünya Bankası Türkiye için 1 milyar 780 milyon dolarlık kaynak ayrılacağını duyurdu.

Giriş: 09.02.2023 - 23:16 | Güncelleme: ABONE OL
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1,78 milyar dolarlık destek - Deprem haberleri
AA

Dünya Bankası, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye için 1 milyar 780 milyon dolarlık kaynak sağlanacağını duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamada, felaketin büyüklüğünün tahmin edilmesi, kurtarma ve yeniden inşa desteği için öncelikli alanların belirlenmesine yönelik hızlı bir hasar değerlendirmesinin başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'nin güneydoğusunda büyük can kayıplarına, yaralanmalara ve çok önemli hasarlara yol açan yıkıcı depremler ve artçı sarsıntıların ardından kurtarma ve toparlanma çalışmalarına yardımcı olmak için 1 milyar 780 milyon dolarlık kaynak sağlanacağı kaydedildi.

Bankanın açıklamasında, depremlerden etkilenen insanları desteklemek için 1 milyar dolarlık kaynağın da hazırlandığı aktarıldı.

Fotoğraf: AA

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