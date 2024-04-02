Dul ve yetim bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2024 dul ve yetim maaşı bayram ikramiyesi ne kadar?
Dul ve yetim bayram ikramiyesi ödeme tarihleri, 2024 Ramazan Bayramı öncesi araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılacağı tarihi açıkladı. Bu bağlamda ölüm aylığı alanlar "Dul ve yetim bayram ikramiyesi ne kadar ve ne zaman yatacak?" sorularına yanıt arıyorlar. İşte, Ramazan Bayramı dul yetim maaşı ikramiyesi ödemelerine dair bilgiler...
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Yılda iki kez dini bayramlarda ödenen emekli bayram ikramiyelerinden ölüm aylığı alanlar da yararlanabiliyor. Bu senenin ilk emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyuruldu. Yayınlanan takvime göre bayram ikramiyeleri 2 Nisan itibarıyla hesaplara yatırılmaya başladı. Peki, 2024 dul ve yetim bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte, ayrıntılar...
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DUL VE YETİM MAAŞI BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
Eşinin veya babasının vefatı sebebiyle emekli maaşının yüzde 75'ini alan dul ve yetimlere 2250 lira, yüzde 50'sini hak edenlere 1500 lira, yüzde 25'ini hak edenlere ise 750 lira ikramiye yatırılacak.
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2024 DUL VE YETİM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından, emeklilere verilecek Ramazan Bayramı ikramiyesinin ödeme günlerine dair detayları paylaştı.
Buna göre, SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17 ve 18'i olanlara 2 Nisan, 19, 20, 21 ve 22'si olanlara 3 Nisan, 23, 24, 25 ve 26'sı olanlara 4 Nisan'da ikramiyeleri ödenecek.
Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamına 5 Nisan'da ödeme yapılacak.
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Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 1 ve 2'si olanlara 2 Nisan, 3, 4 ve 5'i olanlara ise 3 ile 5 Nisan arasında ikramiyeleri ödenecek.
Bakan Işıkhan, paylaşımında, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan arasında banka hesaplarına yatırılacaktır. Kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
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DUL VE YETİM BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Dul ve yetim bayram ikramiyesi ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Ödemelerin emekli ikramiyeleri ile beraber yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberlerimiz güncellenecek.