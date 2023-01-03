Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
DUL VE YETİM aylığı arttı mı, ne kadar oldu? 2023 Dul ve yetim aylığı kaç TL? Dul ve yetim aylığı hesaplama tablosu

Dul ve yetim maaşı arttı mı, ne kadar oldu 2023?

Dul ve yetim aylığı araştırmaları geçtiğimiz günlerde açıklanan asgari ücret ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yeniden gündeme geldi. Asgari ücret, memur ve emekli zam oranlarında yaşanan değişiklikler çeşitli kalemlerde ücret değişikliğini beraberinde getirdi. Bu kapsamda; dul ve yetim maaşı, kıdem ve ihbar tazminatı, SGK idari para cezaları, Genel Sağlık Sigortası gibi kalemlere zam yapıldı. İşte detaylar...

Giriş: 03.01.2023 - 15:44 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Asgari ücret zammı geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Net asgari ücrette 2023 yılında inşallah 8 bin 500 lira olarak aramızda mutabık kaldık. ifadeleri ile açıklandı. 3 Ocak Salı günü açıklanan aralık ayı enflasyonu ile 6 aylık enflasyon farkı netlik kazandı. Bu kapsamda "Dul ve yetim aylığı arttı mı, ne kadar oldu?" soruları yanıtını arıyor. İşte güncel 2023 dul ve yetim maaşı hakkında merak edilenler...

  • DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLACAK 2023?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklayacağımız rakam ülkemizin genel ekonomik ve sosyal görünümüyle de uyumludur diyerek 2023 yılında asgari ücretin 8.500 TL olduğunu geçtiğimiz günlerde duyurdu.

    Türkiye'de milyonlarca SSK ve Bağ-Kurlu dul ve yetimlerin maaşlarına yapılacak zammı belirleyecek olan Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Bu gelişmeyle birlikte SSK ve Bağ-Kurlu dul ve yetimlerin aylıkları yüzde 15,39 oranında zammı hak etmiş oldu. Sosyal refah payının da eklenmesiyle birlikte net zam belli olacak. Alt sınır aylık hesaplaması nedeniyle vefat eden sigortalıların hesaplanan aylığı en düşük 2022 yılı için 2 bin 500 TL'dir. Net zammın ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. 

  • DUL MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

    Ölüm aylığı alabilmek için ölen eşin en az 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları priminin bildirilmiş olması şartı var.

    SGK'lı olanların en az 5 yıl sigortası ve 900 gün primi varsa yine maaş bağlanıyor. Eşin çalışıyor olması ya da emekli olması durumunda aylıkta belli kesintiler yapılıyor. Örneğin çalışmayan ya da emekli olmayan koca ölen eşinin maaşının yüzde 75'ini alırken, çalışıyorsa yüzde 50'sini alıyor.

    Yine maaş alabilecek durumda çocuklar varsa ödenecek para belli oranlarda bunlar arasında pay edilebiliyor. Burada eş olarak tamamen nikahlı evlilikler kast ediliyor. Birlikte yaşamak ya da dini nikahlı olmak, çocuklar olsa dahi ölüm aylığı bağlanmasında dikkate alınmıyor.

  • Erkek, SGK ve Bağkur kapsamında çalışıyorsa veya emekliyse ölen eşin aylığının yüzde 50'sini dul aylığı olarak alabiliyor. Erkek sigortalı çalışmıyor ve Bağkurlu da değilse ölen eşinin aylığının yüzde 75'ini alıyor.

  • Ölen eş Emekli Sandığı'na tabi ise ve erkek de memur veya memur emeklisiyse bu durumda erkek ölen eşinin aylığının yüzde 50'sini alıyor. Bu hakkın elde edilebilmesi için ölen eşin en az 5 yıllık memuriyeti olması gerekiyor.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.