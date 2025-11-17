DSİ 1389 personel alımı yapacak! Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü DSİ personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro dağılımı
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1389 personel alımı yapılacak. Konu ile ilgili açıklama Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi. Bakan Yumaklı'nın açıklamasına göre noter kurasıyla çeşitli branşlarda toplam 1305 işçi; yazılı, sözlü ve uygulama sınavıyla ise 84 operatör alımı gerçekleştirilecek. Peki, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü DSİ personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, kadro dağılımı nasıl? İşte, 2025 DSİ 1389 personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro-branş dağılımı hakkında detaylar...
İş arayanlara güzel haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere çeşitli branşlarda 1389 personel alımı yapılacağını duyurdu. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kadro ve branş dağılımı hakkında bilgi verdi. Duyuru sonrası DSİ 1389 personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı gibi detaylar gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Peki, 2025 DSİ personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler ve kadro dağılımı nasıl?
DSİ 1389 PERSONEL ALIMI YAPACAK
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 1389 personel alımı gerçekleştirilecek.
BAKAN YUMAKLI DUYURDU
Personel alımına ilişkin açıklama Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan geldi.
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘’Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün taşra teşkilatında görev yapmak üzere 1.389 personel alımı gerçekleştireceğiz. Ülkemizin dört bir yanında görev alacak yeni çalışma arkadaşlarımıza şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun.’’ ifadelerini kullandı.
DSİ 1389 PERSONEL ALIMI 2025 NE ZAMAN?
DSİ personel personel alımı başvuru tarihleri ve şartları henüz belli olmadı. Alıma ilişkin başvuru detaylarının önümüzdeki günlerde DSİ’nin resmi internet sitesi ve duyuru kanalları aracılığıyla açıklanması bekleniyor.
DSİ 1389 PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI
DSİ Genel Müdürlüğünde istihdam edilecek personellerin 1305'i noter kurası ile, 84'ü ise sınav ile alınacak.
Noter kurası ile alınacak 1305 işçinin branş dağılımı:
210 usta yardımcısı
154 aşçı yardımcısı
154 şoför
140 düz işçi
116 bakımcı-yağcı
105 sürveyan
69 sondaj işçisi
66 treyler operatör yardımcısı
64 laborant yardımcısı
59 teknisyen
58 topoğraf
44 bekçi,
19 su dağıtım teknisyeni
15 akaryakıtçı
13 hidrolog yardımcısı
7 jeofizik teknisyeni
5 alet operatörü
2 teknik ressam
2 pompaj istasyonu operatörü
1 döşemeci yardımcısı
1 fotoğrafçı
1 kompresör operatörü
Yazılı, sözlü ve uygulama sınavı ile alınacaklar:
84 operatör
