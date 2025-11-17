İş arayanlara güzel haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere çeşitli branşlarda 1389 personel alımı yapılacağını duyurdu. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kadro ve branş dağılımı hakkında bilgi verdi. Duyuru sonrası DSİ 1389 personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı gibi detaylar gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Peki, 2025 DSİ personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler ve kadro dağılımı nasıl?