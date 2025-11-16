SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR İÇİN ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULUCAK

11. Yargı Paketi ile 15-18 yaş grubu çocuklarda ağırlaştırılmış müebbet için uygulanan hapis cezasında üst sınır 24 yıldan 27 yıla yükseltilecekti. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu düzenleme 11. Yargı Paketi'nde yer almayacak. Bunun yerine suça sürüklenen çocuklarla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırma komisyonu kurulacak.

"Çocuğun Üstün Yararı" kapsamında başlı başına ayrı bir çalışma yapılacak.

Araştırma komisyonu, çocuğun aldığı eğitimden sağlık hizmetlerine, suç eğiliminden sosyal medya bağımlılığı ve çeteleşmeye kadar her türlü sorunu araştıracak. Çözüm yolları için öneriler geliştirilecek.

Suça sürüklenen çocuklarla ilgili düzenleme, komisyonun çalışmalarına ve raporuna göre yeniden ele alınarak meclis gündemine getirilecek.

11. Yargı Paketi'nde; çetelere, örgütlü suç kapsamında verilen cezanın iki katına çıkarılması düzenlemesi yer alacak. AK Parti kaynakları, çocuklara değil, çocukları kullanan çetelere verilen cezanın artırılacağını kaydetti.