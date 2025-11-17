15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİH BAŞVURULARI BAŞLADI

2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlandı. Böylece 2025 sözleşmeli öğretmen ataması tercih başvuru tarihleri belli oldu.

Kılavuza göre 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvuruları, 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Tercih işlemleri, 21 Kasım 2025 tarihinde saat 16.00’da sona erecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin alınması süreci başladı. 15 bin yeni öğretmenimizi ailemize katacak atama sonuçlarını 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde açıklayacağız. Eğitim ailemize hayırlı olsun inşallah.'' ifadelerini kullandı.