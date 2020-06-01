2018 yılında ilk showroomunu İstanbul’da açan Fransız premium otomobil markası DS, Türkiye’deki ikinci showroomunu Ankara’da hayata geçirdiğini duyurdu.
Çankaya’da hizmete giren 350 metrekarelik showroomu, yılın son çeyreğinde İstanbul Anadolu yakasında açılacak yeni showroomun izleyeceği bildirildi.
Türkiye’de Koluman Motorlu Araçlar tarafından temsil edilen DS’in yatırımlarına 2021 ve 2022 yıllarında farklı şehirlerde de devam edeceği bilgisi paylaşıldı
'2020 Hedefi 750 Adet'
Koluman A.Ş. iştiraki Monde Motorlu Araçlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Altuğ Erciş, DS olarak 2019 yılını 300 adetlik satışla kapattıklarını belirterek, "Pandemi dönemi de dahil olmak üzere bu yılın ilk 4 ayında 183 adetlik satış yaptık. Ankara’da açılan ve Kasım ayında İstanbul’da açılacak ikinci showroomumuz ile birlikte DS olarak yılı 750 bandında bir satışla kapatmak hedefindeyiz. Şu anda DS-7 ve DS-3 Crossback olmak üzere 2 ayrı modelde satış gerçekleştiriyoruz" dedi.
Erciş, 2021 yılının ilk çeyreğinden itibaren sedan model DS-9'un Türkiye’ye geleceği bilgisini de paylaştı.
Bu modelimiz satışlarımızı ivmelendirecektir. Lüks segmentte Avrupa'da büyüyen 3 markadan biri olan DS, Türkiye’de de iddiasını mutlaka ortaya koyacaktır” dedi.
Otomotiv pazarının pandemi sürecindeki performasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Erciş, "Sektör olarak tüm zorlukları aşacak güce sahibiz. Normalleşme ile birlikte ertelenen taleplerin devreye girmesini ve yılın 400-450 binlik satışla sona ermesini öngörüyorum. Premium segment ise, geçen seneye göre bir kayıp yaşamadan bu yılı tamamlar düşüncesindeyim" şeklinde konuştu.
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