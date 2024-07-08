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        Haberler Gündem Drift atan sürücüye ceza yağdı

        Drift atan sürücüye 32 bin 233 lira para cezası kesildi

        Niğde'de trafiğe açık alanda otomobiliyle drift attığı cep telefonu kamerasına yansıyan sürücüye 32 bin lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 20:44 Güncelleme: 08.07.2024 - 20:44
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        Drift atan sürücüye ceza yağdı
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        Merkez Selçuklu Caddesi'nde önceki gece trafiğe açık alanda bir otomobil sürücüsünün diğer araçlara aldırış etmeden drift attığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Görüntüyü inceleyen emniyet birimlerinin, aracın plakasından tespit ettikleri sürücüye 32 bin 233 lira para cezası uygulandı.

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