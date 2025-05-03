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        Haberler Gündem Trafik Drift atan sürücüye 88 bin 89 lira ceza

        Kemer'de drift atan sürücüye 88 bin 89 lira ceza kesildi

        Antalya'nın Kemer ilçesinde drift atan sürücüye 88 bin 89 lira ceza uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 17:44 Güncelleme: 03.05.2025 - 17:45
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        Drift atan sürücüye 88 bin 89 lira ceza
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        Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'nde bir sürücünün drift atması, yanında bulunan bir kişinin de havaya silahla rastgele ateş açması üzerine Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce tespit edilen sürücüye 88 bin 89 lira ceza kesilirken araç trafikten menedildi. Bu kişilerin aracında ve evlerinde yapılan aramada ise 1 kurusıkı tabanca ile 1 av tüfeği ele geçirildiği, şüpheliler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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