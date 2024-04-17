'Dragons and Mythical Beasts' ilk kez Türkiye'de
BKM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara çok sevecekleri bir sürpriz ile geliyor
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Dünyanın en büyük kukla gösterilerinden biri olan Dragons and Mythical Beasts 19 - 23 Nisan tarihleri arasında Maximum Uniq Hall'da sahnede olacak.
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SEVİMLİ EJDARHALAR VE ÖZEL GÜÇLERE SAHİP CANAVARLARLARLA FANTASTİK BİR YOLCULUK
Dragons and Mythical Beasts, efsanevi canavarların bilinmeyen yönlerini sürükleyici ve eğlenceli hikâyelerle sahneye taşıyacak. Dünyanın farklı yerlerinde anlatılan mitolojik hikâyeler çocukların hayal gücünü beslerken, aileleri ile keyifli vakit geçirmesini sağlayacak.
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Daha önce 3 farklı ülkede sahnelenen gösteri bu yıl ilk kez Türkiye’ye gelecek ve toplamda 6 ülkede sahnede olacak. İngiltere’nin en önemli ödüllerinden biri olan Olivier Ödülü adayı olan şov, mitolojik hikâyeleri büyüleyici bir atmosferle çocukların beğenisine sunulacak. Heyecan, aksiyon, eğlence, gizem ve sırlarla dolu şovda ejderhalar, troller, gizemli tekboynuzlu atlar ve mitolojik hayvanlar çocuklar ile tanışacak.
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Dragons and Mythical Beats, 19 - 23 Nisan arasında 10 farklı gösteri ile Maximum Uniq Hall’de olacak.