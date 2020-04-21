Dr. Yavuz Kalaycı'nın çocuklarının eğitimini Ahbap üstlendi!

21 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul Eyüp Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Dr. Yavuz Kalaycı'nın son mesajı yürekleri burkmuştu. 56 yaşında hayata gözlerini kapayan Dr. Kalaycı'nın son mesajını meslektaşı Doç. Dr. Erdinç Nayır paylaşmıştı. Dr. Kalaycı'nın son mesajına Ahbap Derneği kulak verdi ve Dr. Kalaycı'nın kızlarının yaşam boyu eğitimlerini üstlendiğini açıkladı.
"KIZLARIM KÜÇÜK SAHİP ÇIKARSINIZ DEĞİL Mİ" DEMİŞTİ...
Doç. Dr. Nayır, yaptığı paylaşımda, Dr. Yavuz Kalaycı'nın son mesajının 'Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi' olduğunu paylaşmıştı.
Dr. Yavuz Kalaycı'nın son mesajına Ahbap kulak verdi. Habertürk'e konuşan Sanatçı Haluk Levent, "Meslektaşı sosyal medyada bir vasiyeti açıklayınca, 'Çocuğuma kim bakacak' deyince hepimizin içi parçalandı. Bu sabah ailesine, eşine ve çocuklarına ulaştık ve ben kendim gittim. Görüştüm, tüm takipçilerim adına, Türkiye adına başsağlığı diledim. Üstüne basa basa dikkat çekmemiz gereken bir durum var burada; sağlık çalışanları, sağlık emekçileri. Onlar çok kutsal bir görevdeler. Onlar bizleri kurtarmak uğruna cephede savaşan askerlerin aynısı durumundalar çünkü her an mermi yiyebilirler, her an bomba düşebilir üstlerine. Biz evimizde rahat oturalım, kahvemizi içelim, koronanın geçmesini bekleyelim diye orada cephedeler. Bir yandan o insanları kurtarmaya çalışıyorlar bir yandan aileleriyle beraber riske atılıyorlar. Bu nedenle çok önemliydi. Gittim ve tüm Türkiye'nin yanlarında olduğunu söyledim eşine. O da 'Teşekkür ediyoruz, Yavuz'un sınıf arkadaşları çok destek oluyorlar. Şu an acımı yaşamaya çalışıyorum' dedi" diye konuştu.
DR. YAVUZ KALAYCI'NIN KIZLARINI AHBAP OKUTACAK
Levent, "O çocuklar bizim de çocuklarımız" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Bu acılı günler geçtikten sonra daha önce yaptığımız çalışmalar gibi Ahbap çocuklarımla beraber onları ziyaret edeceğiz. Kızlarımızın okuluna gideceğiz. Onların eğitimini de üstlendik. Kızları Çağla'yı ve Çiğdem'i gördüm. Çok acı, çok kötü bir durum. Çocuklarının yaşam boyu eğitimleri bize ait. Ayrıca herhangi bir eksiklik olursa elimizden ne gelirse Ahbaplar yapar. Tabii ki devlet, Sağlık Bakanlığı bir şey yapacaktır ama bu dayanışmayı göstermek istedik."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!