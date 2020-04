Dr. Yavuz Kalaycı'nın çocuklarının eğitimini Ahbap üstlendi!

HABERTURK.COM

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden İstanbul Eyüp Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Dr. Yavuz Kalaycı'nın son mesajı yürekleri burkmuştu. 56 yaşında hayata gözlerini kapayan Dr. Kalaycı'nın son mesajını meslektaşı Doç. Dr. Erdinç Nayır paylaşmıştı. Dr. Kalaycı'nın son mesajına Ahbap Derneği kulak verdi ve Dr. Kalaycı'nın kızlarının yaşam boyu eğitimlerini üstlendiğini açıkladı.

"KIZLARIM KÜÇÜK SAHİP ÇIKARSINIZ DEĞİL Mİ" DEMİŞTİ...

Doç. Dr. Nayır, yaptığı paylaşımda, Dr. Yavuz Kalaycı'nın son mesajının 'Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi' olduğunu paylaşmıştı.

Dr. Yavuz Kalaycı'nın son mesajına Ahbap kulak verdi. Habertürk'e konuşan Sanatçı Haluk Levent, "Meslektaşı sosyal medyada bir vasiyeti açıklayınca, 'Çocuğuma kim bakacak' deyince hepimizin içi parçalandı. Bu sabah ailesine, eşine ve çocuklarına ulaştık ve ben kendim gittim. Görüştüm, tüm takipçilerim adına, Türkiye adına başsağlığı diledim. Üstüne basa basa dikkat çekmemiz gereken bir durum var burada; sağlık çalışanları, sağlık emekçileri. Onlar çok kutsal bir görevdeler. Onlar bizleri kurtarmak uğruna cephede savaşan askerlerin aynısı durumundalar çünkü her an mermi yiyebilirler, her an bomba düşebilir üstlerine. Biz evimizde rahat oturalım, kahvemizi içelim, koronanın geçmesini bekleyelim diye orada cephedeler. Bir yandan o insanları kurtarmaya çalışıyorlar bir yandan aileleriyle beraber riske atılıyorlar. Bu nedenle çok önemliydi. Gittim ve tüm Türkiye'nin yanlarında olduğunu söyledim eşine. O da 'Teşekkür ediyoruz, Yavuz'un sınıf arkadaşları çok destek oluyorlar. Şu an acımı yaşamaya çalışıyorum' dedi" diye konuştu.

DR. YAVUZ KALAYCI'NIN KIZLARINI AHBAP OKUTACAK

Levent, "O çocuklar bizim de çocuklarımız" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Bu acılı günler geçtikten sonra daha önce yaptığımız çalışmalar gibi Ahbap çocuklarımla beraber onları ziyaret edeceğiz. Kızlarımızın okuluna gideceğiz. Onların eğitimini de üstlendik. Kızları Çağla'yı ve Çiğdem'i gördüm. Çok acı, çok kötü bir durum. Çocuklarının yaşam boyu eğitimleri bize ait. Ayrıca herhangi bir eksiklik olursa elimizden ne gelirse Ahbaplar yapar. Tabii ki devlet, Sağlık Bakanlığı bir şey yapacaktır ama bu dayanışmayı göstermek istedik."