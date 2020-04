HABERTURK.COM

Koronavirüs kabusu can almaya devam ediyor. Son olarak İstanbul Eyüp Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Dr. Yavuz Kalaycı pazar günü koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

ANNE VE BABASINI DA BİRER HAFTA ARAYLA KORONAVİRÜSTEN KAYBETTİ

Mart ayında koronavirüs tanısı konulan 56 yaşındaki Yavuz Kalaycı'nın yaklaşık 15 gündür entübe durumda olduğu ve bu süre içerisinde anne ve babasını da birer hafta arayla koronavirüsten kaybettiği açıklandı.

DR. KALAYCI'NIN O SÖZLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Yavuz Kalaycı'nın meslektaşı Doç. Dr. Erdinç Nayır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybeden meslektaşının son sözlerini paylaştı. İki çocuk babası Dr. Kalaycı'nın vefat etmeden önce söylediği "Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?" sözleri tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı için Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'deki mesai arkadaşları bir anma tören düzenleyerek, Dr. Kalaycı için bir dakika duruşunda bulundular.

MESAİ ARKADAŞI KONUŞTU

Habertürk'e konuşan Dr. Kalaycı'nın mesai arkadaşı Eyüp Nişanca Aile Sağlığı Merkezi Hekimi Dr. Cansu Begüm Üceş, "Bize nefes darlığı şikayetinden bahsetmişti. Daha sonra Çapa Hastanesi'ne başvurdu, gerekli testleri yapıldı ve ilk etapta tedavisi verildi. Ancak 30 Mart'ta yeniden kötüleşti ve hastaneye yatışı gerçekleştirildi. Belli bir süre yoğun bakımda takip edildi daha sonra da maalesef entübe edilmek durumunda kaldı. Entübasyon sürecinin sonunda da maalesef 19 Nisan'da kendisini kaybettik. Eyüp Umre nedeniyle yurt dışından temas alan bir bölge. O dönemden almış olabilir" diye konuştu.

"KAPI KOLLARINA DAHİ DOKUNMAYAN BİR HEKİMİMİZDİ"

Dr. Yavuz Kalaycı'nın herhangi bir kronik hastalığı bulunmadığını belirten Dr. Üceş, "Doktor beyin kronik bir rahatsızlığı yoktu. Hijyen koşullarına çok dikkat eden, kapı kollarına dahi dokunmayan bir hekimimizdi" dedi.

"KARDEŞİNİN DE HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLGİSİ DOĞRU DEĞİL"

Sosyal medyada Dr. Yavuz Kalaycı'nın kardeşinin de hayatını kaybettiği bilgisinin yanlış olduğunu dile getiren Dr. Üceş, sözlerine şöyle devam etti: "Abisi sağlıklı bir durumda. Eşi de yoğun bakımda değil, sağlıklı. Çocuklarıyla birlikte evinde bulunuyor. Allah kendilerine sabır versin. Anne ve babası birer hafta aralıkla vefat etti. Onların ek rahatsızlıkları vardı ama nedenini biz bilmiyoruz. Doktor bey bize nefes darlığından bahsetmişti aynı dönemde babasının da solunum yetmezliği olduğundan bahsetmişti. Babası kanser nedeniyle de problemler yaşıyordu ama doktor beyin daha önce böyle bir rahatsızlığı yoktu."

"HER ZAMAN İNSANLARA YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞMIŞTIR"

20 yıldır Eyüp'te çalışan Dr. Kalaycı'nın mesleğini iyi bir şekilde icra ettiğini söyleyen Dr. Üceş, "Bize her zaman yardımcı olan bizimle çok iyi geçinen, hastalarla iyi geçinen bir doktorumuzdu. Görevine her zaman sadık olmuştur. Her zaman insanlara yardımcı olmaya çalışmıştır. Çok saygıdeğer, Eyüp'te de saygı duyulan bir doktorumuzdu" dedi.

"BÜYÜK ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ"

İstanbul Tabip Odası yayınladığı mesajda, “Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunlarından Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yapan meslektaşımız Dr. Yavuz Kalaycı’yı Kovid-19 nedeniyle kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Değerli meslektaşımızın ailesi başta olmak üzere yakınlarının derin acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.