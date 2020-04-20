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Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de sarsan koronavirüs, sağlık çalışanlarını da hedef alıyor. Son olarak İstanbul'da Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Yavuz Kalaycı da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İstanbul Sağlık Müdürlüğü Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerimizden Dr. Yavuz Kalaycı Kovid-19 nedeni ile vefat etmiştir. Merhum Dr. Yavuz Kalaycı'ya ve hayatını kaybeden tüm sağlık personelimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sağlık camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

İKİ ÇOCUK BABASIYDI

Bugün ise yaşamını yitiren Kalaycı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre, 56 yaşındaki Kalaycı'nın önce babası, sonra annesi ve ardından da kendisi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İki çocuk babası 56 yaşındaki Kalaycı'nın ise virüsün beynine sıçraması nedeniyle 10 gün boyunca uyutulduğu ve bu esnada anne ve babasının yaşamını yitirdiği öğrenildi.

YÜREK YAKAN PAYLAŞIM

Yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktor Yavuz Kalaycı'nın meslektaşı Doç. Dr. Erdinç Nayır'ın, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşım yürekleri yaktı. Nayır yaptığı paylaşımda, "Bugün bir doktor arkadaşımız coronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Aynı sebeple annesini, babasını ve kardeşini kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'nın son mesajı: 'Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değilm mi' Siz hala evde sıkılıyor musunuz?" dedi.

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Tıpkı babası ve annesi gibi virüse yenik düşen Kalaycı'nın ölümünün ardından da üst üste başsağlığı mesajları paylaşıldı. İstanbul Tabip Odası da yayınladığı mesajda, “Cerrahapaşa Tıp Fakültesi mezunlarından Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yapan meslektaşımız Dr. Yavuz Kalaycı’yı, Kovid-19 nedeniyle kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Değerli

meslektaşımızın ailesi başta olmak üzere yakınlarının derin acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.