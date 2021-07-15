Habertürk TV'de tarihi buluşma gerçekleşirken Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Serap Belet'in sorularını yanıtladı. Türk futbolunun birçok sorununu masaya yatıran başkanların ana gündemlerinden biri de TFF'nin yabancı kuralı kararıydı.

Yabancı kuralına dair açıklamalar yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Yabancı sayısına baktığımızda kimisinin altyapısı kuvvetli. Bazı kulüpler var dışarıdan müsaade alabildiği kadar getirerek maliyetleri düşürüyor. Ben de istiyorum Türk oyuncu oynasın ama bizim çocuklarımız kural değişince 3 milyonu 6 milyona çekiyor. Alınan her türlü karar kulüplere zarar vermeye başladı. Hakkaniyetli bir tavır yok. TFF bize bir kaynak bulacak. Spor Bakanlığı ile hükümetle görüşecek. Ben Afrikalıyı getiriyorsam benim çocuğum Juventus'a gitmek istiyor. Federasyon, A Milli Takım için bir şey yapmak istiyorsa bunun bedelini kulüpler ödeyemez. Kulüpler Birliği'nde 6 ay görev yaptım. Biz yüzde 90 ortak hareket ettik. Biz 20 kulübüz, hepimiz araya geliyoruz, destek veriyoruz, imza atıp gönderiyoruz, kâle almıyorsunuz" dedi.

"YERLİ OYUNCUNUN KALİTESİNİ ARTIRMAK İÇİN ÖNLEMLER ALINMALI"

Kural değişikliğinin geçen sene de gündeme geldiğini vurgulayan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise "Geçen sene yabancı futbolcu gündeme geldi. Yerli oyuncu kalitesini artırmak için önlemlerin alınması gerektiğini ifade ettik. Yabancı oyuncuyu sınırlamak istiyorsunuz, tamam hemfikiriz. Yabancı oyuncuyu yerli oyuncuyu rekabet ortamına sokmadan, yerli oyuncunun gelişimini sağlayamadan kalitesini artırmanız mümkün değil. Fenerbahçe ve Göztepe'yle agresif talepte bulunduk, rezerv lig talep uygulaması dedik. Siz altyapıyı yapmadan, yerli oyuncunun yetişmesi için altyapı desteği vermezseniz, oyuncuyu rekabete hazırlayamazsınız. Yerli oyuncunun kalitesini yukarıya çekersek yabancıya gerek kalmayacak" ifadelerini kullandı.

"SENİN HOCAN AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA BAŞARISIZ DİYE CEZASI BİZE KESİLEMEZ"

Tüm kulüplerin yabancı oyuncu kuralı konusunda aynı noktada olduğunun altını çizen Galatasaray Başkanı Burak Elmas ise "Yabancı oyuncu konusunda bütün kulüpler mutabık. Bu deklarasyon yapıldı. Bu karar kulüplerin iradesine rağmen, samimiyetsiz alındı. Senin hocan Avrupa Şampiyonası'nda başarısız diye yabancı kuralı getirilemez. Bunun cezası bize kesilemez. İyi bir milli takımımız var. Bu dönemde yabancı kuralı çıktı. Garip kararlar var. Bu kararla bizlere rağmen alınıyor. İşi bilen biziz, biz ne istiyorsak, ortak istiyorsak, birimiz için değil, bu yapılmalı" dedi.

TFF'yle yaptıkları toplantıda çalışma grubu yapılması yönünde karar alındığını ancak TFF'nin sonrasında yabancı kuralı koyduğunu belirten Ali Koç ise "Yabancı konusunda bir süreç yönetimi var. Bir de konunun içeriği. Kısa bir süre önce federasyona çağırıldık. Ana konu yabancı kuralıydı. Artsın, devam etsin, kademeli insin, inmesin. Sayın Başkan bana sordu. 'Bazı kulüplerimizin sıkıntısı var, bizim işimize dahi gelebilir. Sağlıklı yapıya kavuşana kadar oyuncularla müzakere etmek durumunda kalmayalım. Aramızda çalışma grubu yapalım. Devre arasında önümüzdeki 3 senenin nasıl olacağını kararlaştırıp, kamuoyuna açıklayalım'. Türkiye net ihracatçı konuma gelene kadar futbolda bence sıkıntılar devam edecek. Bu yabancı futbolcu sayılarını değiştirerek elde etmek mümkün değil. Milli takımlara çok oyuncu veren takımlar mükâfatlandırılsın dedi bir başkanımız. Mesela 30 yaş üstü olmayacak. Şu an yapısal sorunun çözülmesi için bana göre 10 yıllık devlet stratejisi lazım. İrade varsa yapılır, çok zor değil. Bunu yapan ülkeler var. Toplantıdan uzlaşı ile ayrılmıştık. Kapıdan çıkarken ligler 18 mi olsun, 20 mi olsun şartını konuşalım diye ayrıldık. Sanki bunları konuşmamış gibi açıklama yaptılar, yabancı kuralı koydular." yorumunu yaptı.