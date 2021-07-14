Habertürk TV'de tarihi buluşma... Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Serap Belet'in sorularını yanıtlıyor. Başkanların açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
AHMET NUR ÇEBİ: Sporun kardeşlik ve birleştirici özelliğinden hepimizin faydalanması gerektiğini hepimiz kabul ediyoruz. Dışarıya yansıyan negatif hava algısı var. Bunun böyle olmadığını, bizim birlik ve beraberliğimizi kamuoyuna göstermek istedik. Bu fikri ortaya atanlar oldu, biz de destekledik. Biz aslında sahadaki rekabetin dışında arkadaş ve dostuz, abi kardeşiz. Kurumların bunu bilmesini, görmesini istedik. Kendi camialarımıza da, taraftarımıza da bu mesajı vermek istiyor olacağız.
ALİ KOÇ: Bizi izleyen herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Burak Elmas başkana hayırlı olsun diyorum. Ahmet başkana liderliğimizi yapacağı için başarılar diliyorum. Sorunlarımız, çıkarlarımız aynı. Saha dışında ortak hareket etmemiz, yapıcı olmamız lazım. Tarihte ilk olarak olduğunu düşünüyorum. Bu toplantı inşallah pek çok toplantının başlangıcı olur.
BURAK ELMAS: Süper Lig'deki Passolig kartları toplamının yüzde 78'i burada oturuyor. Ciddi kronikleşmiş problemlerimiz var. Bunların kavga ederek çözülmeyeceği açık. Sayın başkanlarımızla da konuştuk. Kulüplerin, futbolun devamlılığı için hemfikiriz. Sahada rekabet edelim, dışarıda bu problemler çözülmeyince futbolun değeri artmıyor. Bugün bu tartışmaya çok önem veriyorum. Sorunları çözerek Türk futbolunun değerini artırmaya vesile olmamız lazım.
AHMET AĞAOĞLU: Sayın Başkanın yüzde 78 ifadesi ile yola çıkmak istiyorum. Sorun ve sıkıntının yüzde 78 olan kulüplerin başkanları olarak oturuyoruz burada. Sahada rakibiz. Rekabetin fair-play kuralları çerçevesinde saha dışında sağlayabilmek amacıyla omuzlarımıza yüklenmiş olduğumuz sorumluluğu yerine getirmek durumdayız.
KULÜPLER BİRLİĞİ'NİN GEÇEN HAFTA YAYINLADIĞI BİLDİRİ
AHMET NUR ÇEBİ: Hepimizin ortak tavrı, dördümüzün ortak sorunu. Bizim sorunumuzun baktığımız zaman bakanlıkta sorununuz olabilir, hükümetten istekleriniz olabilir. Hepsinden önce Türkiye Futbol Federasyonu var. Bizim taleplerimiz, ısrarlı olmamız, üstüne gitmemiz bizim o kuruma saygısız olduğumuz şekilde algılanmamalı. Biz o kapıyı 40 kere çalmalıyız. Bunun kavga imiş gibi algılatmasını şahsım adına doğru bulmuyorum. Bizim konuştuğumuz şeyler medyaya yansısa sorun yok, konuşmadığımız şeyler yansıyor. Bunlar da bizi zaman zaman üzüyor. Bazı istihbaratları doğru yapmıyor. Bunlar bizi incitiyor. 3-5 tane madde vardı, kurulların bağımsız olması gibi. Maalesef yayın ihalesinin ilk iki senesi tamam ama sonra yürümeyen, gerekçe olarak pandemi gösterilerek, kulüplerin gelirlerinin erozyona uğradığını görüyoruz. Bu konuda Federasyon'un katkı sunmak istediğini de görüyorum. Maalesef kulüplerin en büyük derdi para.
YAYINCI KURULUŞUN İNDİRİM TALEPLERİ
AHMET NUR ÇEBİ: Gerekçe olarak pandemi önümüze konuldu, rakamın indirilmesi istendi. Ortaya bir tablo çıktı, bu tablo bizi yoruyor. Yayıncı kuruluşu destekleyen taraf olmak bizim için sorun. Federasyon'un sonuç alamaması bizi üzüyor. Bizim kapı çalmamız gayet doğal süreç. Bu konuda taviz vermiyoruz. İndirimi düşünmediğimizi söyledik. Yayıncı kuruluş desteklemiyorsa keşke Federasyon'un, Spor Bakanlığı'nın elinde kaynak olsaydı.
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