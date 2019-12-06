Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın güneydoğusu ve Trakya'nın batısı, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'da gelecek 3 gün boyunca kuvvetli buzlanma ve don tahmininde bulundu. Birçok ili dondurucu soğuk teslim aldı.

Soğuklar, elektrik ve doğal gaz tüketimini deyim yerindeyse bir anda fırlattı. Günlük, “pik” adı verilen en yüksek tüketim, 38 bin megavattan 42-43 bin megavata kadar artış kaydetti.

Elektrikte, tüketimle birlikte üretim kompozisyonu da değişti; gazın payı artarken suyun payı bir miktar düştü. Enerji yönetimi, suyu daha kontrollü kullanmaya başladı.

İŞTE PAYLAR

Kasım ayında günlük toplam elektrik üretiminde gazın payı yüzde 18-19 düzeyinde seyrediyordu. Su (baraj ve akarsu) ile üretim, yüzde 20-22 aralığında gerçekleşiyordu. İthal kömürün payı da yüzde 25’in üzerindeydi…

Aralık ile birlikte gazın payı artış gösterdi ve 5 Aralık’ta yüzde 25’e kadar çıktı. Daha da artabileceği belirtiliyor. Suyun payı yüzde 17’ye geriledi. İthal kömürün payı da yüzde 23’e düştü. Yerli kömür linyitin payı yüzde 16 ile sabit kaldı.

REKOR ARTIŞ

Isınma amaçlı günlük doğal gaz çekişi de katlandı. 30 Kasım’da günlük 130 milyon metreküp olan gaz tüketimi, 4 Aralık’ta yüzde 50.8 artışla 196 milyon metreküpe kadar çıktı.

Sektör kaynakları, dondurucu soğuklarla birlikte gaz tüketiminin artmaya devam edeceğine işaret ederek, “Bu ay sonuna doğru daha da artacaktır. Günlük, 200-250 milyon metreküp aralığında tüketim beklenebilir” dedi.

ARZ SORUNU YAŞANIR MI?

Peki, gazda ve elektrikte arz sorunu yaşanır mı? Bu soruyu, sektöre yönelttik. Sektör kaynakları, “Birkaç yıl öncesine göre elektrikte kurulu güç, doğal gazda da depolama kapasitesi ve kaynak giriş sayısı arttı. Bu nedenle gerek elektrikte, gerekse de doğal gazda kesinti-kısıntı söz konusu değil” dedi.