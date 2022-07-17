Domuz Gribi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? - Domuz Gribi Belirtileri ve Tedavisi

2020 yılının Mart ayından itibaren tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs ve varyantları ile birlikte domuz gribi şikayetlerinde de artış yaşandı. Koronavirüs ile benzer özellikler taşıyan ve belirtiler gösteren domuz gribinin öldürücü etkisi hala merak edilen konular arasında yer almaktadır. Peki, domuz gribi nedir ve belirtileri nelerdir? Domuz gribi ile ilgili bilinmesi gereken tüm detayları yazımızda sizler için bir araya getirdik.

Domuz Gribi Nedir?

Domuz gribi A tipi bir influenza türüdür. Domuz gribine sebep olan virüs ise H1N1 virüsüdür. Grip türlerinden biri olan domuz gribi, diğer grip türleri gibi kış aylarında yoğun olarak kendini gösterir. Belirtileri ile mevsimsel grip ile aynı özellikleri taşımaktadır. Domuz gribi ilk olarak kendisini titreme, üşüme ve yüksek ateş gibi belirtiler ile göstermektedir. Ancak bu virüs hızlı bir şekilde yapısal olarak değişim gösterebilir. Bu sebeple başlangıçta tehlikeli olmasa da ilerleyen dönemlerde sağlık için oldukça tehlikeli bir hastalık olabilir. Her yaş ve kişide görülebilen domuz gribi aynı zamanda mevsimsel grip gibi bulaşıcı da bir hastalıktır. İlk olarak 200 yılında Meksika’da görülen domuz gribi aynı yıl hızlı bir yayılım göstererek Türkiye’de de görülmüştür. Yayılma hızının büyüklüğünden dolayı Dünya Sağlık Örgütü tarafından dan pandemi ilan edilen hastalıklar arasında yer almıştır.

Domuz Gribi Neden Olur?

Domuz gribinin neden meydana geldiği merak edilen konular arasında yer alır. Temelde domuz gribi ile mevsimsel gribin kaynakları aynıdır. Ancak domuz gribine yol açan H1N1 virüsü evrim geçiren bir virüstür ve hayvanlardan insanlara bulaşmıştır. Domuz gribi adından da anlaşılacağı üzere domuzlardan ve kuşlardan insanlara bulaşmıştır. Solunum yolu ile kolaylıkla insandan insana da bulaşan bu hastalık aynı zamanda bu gribi taşıyan hayvanların etlerini tüketme yoluyla da bulaşabilir. Bu yüzden domuz gribi ile karşı karşıya kalan insanların maske takarak hastalıkları atlatması çok önemlidir. Aksi halde öksürme ve hapşırma yolu ile havaya yayılan damlacıklar kısa sürede farklı kişilerde de domuz gribine sebebiyet verecektir.

Domuz Gribi Nasıl Geçer?

Domuz gribinin geçmesi için ilk olarak doğru teşhis konulması gerekir. Mevsimsel grip ile benzer semptomları taşıdığı için bu hastalığın ilk aşama tedavisinde de grip için uygulanan tedaviler uygulanır. Domuz gribi olan kişinin doktorlar tarafından verilen ilaçları tüketmesi, uyku düzenine dikkat etmesi, sağlıklı ve düzenli beslenerek bol sıvı tüketmesi gerekir.

Domuz Gribi Belirtileri

Domuz gribi de diğer grip türleri gibi bezer belirtileri gösterir. Ancak kronik hastalığı olanlarda, çocuklarda ve yetişkinlerde domuz gribi belirtileri değişkenlik gösterebilir. Genel kapsamda domuz gribi belirtileri aşağıdaki gibidir:

Yüksek ateş

Kuru ve sık öksürük

Nefes almada zorlanma

Boğazda yutkunma güçlüğü ve ağrı

Üşüme

Titreme

Halsiz ve yorgun hissetme

Nadir de olsa kusma, ishal ve mide bulantısı şikayetleri.

Domuz gribinin yoğun belirtileri bazı durumlarda acil müdahale yol açabilir. İşte çocuklarda ve yetişkinlerde acil müdahale uygulanması gereken domuz gribi belirtileri:

Çocuklarda;

Nefes alışverişinin hızlanarak düzensizleşmesi ve zorlanma

Vücut sıcaklığının ani düşmesi ve vücutta morarmaların meydana gelmesi.

Sağlıklı beslenememe

Huzursuzluk hissi

Yüksek ateş ile birlikte deride kaşıntı ve döküntü meydana gelmesi.

Yetişkinlerde;

Nefes alıp vermede güçlük yaşama

Bilinçte bulanıklığın meydana gelmesi, algıda zorluk yaşama

Kusma şikayetlerinin yoğunlaşması

Domuz Gribi Tedavisi

Domuz gribinden korunma yolları iyi bilinmelidir. Bu yüzden kişiler ilk olarak domuz gribinden korunmaya özen göstermelidir. İşte domuz gribinden korunma yolları:

Salgının olduğu dönemlerde kalabalık ortamlardan uzak durmak ya da maske kullanmak.

Sık sık el yıkamak ya da dezenfektan kullanmak.

Hastalığa yakalanan kişilerden uzak durmak.

Eşyaların temizliğine özen göstermek.

Eğer kişi tüm korunma yollarına rağmen domuz gribine yakalanmış ise uygulanan tedavi yöntemleri mevsimsel tedavi yöntemleri ile aynıdır. İşte domuz gribi tedavisi:

Domuz gribi tedavisinde ilk 48 saat çok önemlidir. Burada doktorlar tarafından uygun görülen, virüsün yayılımını durduracak ilaçlar kullanılır. Bunun yanı sıra kişi bol bol C vitamini almalı, su tüketimini arttırmalı ve sebze tüketimini yoğunlaştırmalıdır.

Eğer domuz gribi ilerlemiş seviyede ise kişi hastaneye yatırılmalıdır. Burada doktor kontrolünde hastalığın seviyesine göre tedavi uygulanmalıdır.

Domuz Gribi Belirtileri Kaç Günde Ortaya Çıkar?

Domuz gribi belirtileri kısa sürede kendini göstermektedir. H1N1 virüsü uzak temasla dahi hızlı bulaşan bir virüs olduğu için temas edildikten sonra yaklaşık iki gün içerisinde belirti göstermeye başlar. Bazı kişilerde ise bağışıklık sisteminin direncine göre domuz gribi virüsünün belirtilerinin görülmesi 4 günü bulabilir.

Bebeklerde Domuz Gribi Belirtileri

Domuz gribinin belirtileri yetişkinlerde ve çocuklarda farklılık gösterdiği gibi bebeklerde de farklılık gösterir. Bu yüzden özellikle anne ve babalar salgının yoğun olduğu zamanlarda bebeklerinde görülen belirtileri doğru takip etmeli ve hızlı bir şekilde önlem almalıdır. İşte domuz gribinin bebeklerdeki belirtileri:

Bebeklerde görülen mevsimsel grip belirtileri domuz gribi ile benzerlik taşır.

Ateş yükselmesi bebeklerde görülür.

Üşüme ile birlikte bebekte titreme meydana gelebilir.

Kuru ve uzun öksürükler olabilir.

Öksürükten dolayı nefes alıp vermede bebekler zorluk yaşar.

Boğazda ağrı meydana gelir.

Burun akıntısı olur.

Bebeklerde kas ağrısı da domuz gribi belirtileri arasında yer alır.

Baş ağrısı görülür.

Kırgınlık ve halsizlik yoğun olarak hissedilir.

Mide bulantısı olur.

İshal meydana gelir.

Bebeklerde aynı zamanda bu belirtilerin yanı sıra doğru tedavi için PCR testine de başvurulmaktadır.

Domuz Gribi Öldürücü Müdür?

Domuz gribi ile ilgili en merak edilen konulardan biri de öldürücü olup olmadığıdır. Domuz gribi ilk olarak 2009 yılında ortaya çıkmıştır ve tüm dünyada pandemi lan edilen bir hastalığa dönüşmüştür. Domuz gribinin dünyadaki vaka oranı 30 binden fazla iken bu hastalıktan hayatını kaybeden insan sayısı 4 bini aşmıştır. Domuz gribi 2009 yılından bu yana diğer senelerde de görülmeye devam etmiştir ancak hayatını kaybeden insan sayısı geçtiğimiz yıllara göre oldukça düşük seviyelerde seyretmiştir. Domuz gribinde dikkat edilmesi gereken kişilerin bağışıklık sisteminin güçlü olmasıdır. Eğer zayıf bir bağışıklık sistemine sahip bireylerde domuz gribi meydana gelirse ve ilerleyen seviyelerde teşhisi konulursa bu hastalık hayati tehlike taşıyabilir. Bunun yanı sıra kronik rahatsızlığı olan kişilerin de domuz gribi ile teması halinde dikkatli olması gerekmektedir. Domuz gribinin nefes almada zorlanmaya yol açması akciğer hastalığı olan kişiler için risk taşımaktadır.