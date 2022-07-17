Beyin Tümörü Nedir, Neden Olur ve Öldürür Mü? - Beyin Tümörü Belirtileri ve Tedavisi

Kafatasının içerisinde bazı hücreler kontrolsüz bir şekilde büyür ve tümör oluşmasına yol açar. Anormal ve kontrol edilemeyen şekilde büyüyen bu tümörler iyi ve kötü huylu olmak üzere ikiye ayrılır. Bu yüzden kişiler beyin tümörünün ne olduğunu? İyi ve kötü huylu tümörlerin arasındaki farkı merak eder. Yaygın olarak görülen bir hastalık olmasa da beyin tümörü her yaştan kişide görülebilir. İşte beyin tümörü hakkında merak edilen tüm detaylar.

Beyin Tümörü Nedir?

Kafatasının içerisinde kontrolsüz bir şekilde büyüyen hücrelerden meydana gelen yağ bezelerine tümör denir.

Beyin Tümörü Neden Olur?

Beyin tümörünün oluşmasında farklı etkenler vardır. Tümörler iki şekilde ortaya çıkar. Bunlardan biri beyindeki hücrelerin kendiliğinden ve anormal bir şekilde çoğalmasıdır. Bir diğeri ise vücudun farklı bir bölgesinden sıçrayan tümörün beyne ulaşmasıdır. Beyin tümörlerinin görülme sıklığı çok fazla değildir. Sarı ırklardan ve kadınlardan daha sık beyin tümörüne rastlanıldığı araştırmalar ile ifade edilse de erkeklerde de görülür.

Beyin Tümörü Çeşitleri

Kafatasının içerisinde kontrolsüz bir şekilde artarak yağ bezesi haline gelen beyin tümörünün iki farklı çeşidi bulunur. Beyin tümörü birincil (primer) beyin tümörü ve ikincil (sekonder) beyin tümörü olarak ikiye ayrılmaktadır.

Primer beyin tümörü : İyi huylu beyin tümörleridir. Menengiom isimli tümör beyin zarlarında, schwanom isimli tümör beynin içerisinde yer alan sinirlerde, epidormoid kist ve dermoid kist ise doğuştan gelen tümörlerdir. Bu tümörler yayılmaz ve farklı organlara sıçramaz. Bu yüzden ölümcül değildir.

Sekonder beyin tümörü: Kötü huylu beyin tümörleridir. Kontrolsüz bir şekilde yayılmacı bir yapıda büyür. Hızlı bir şekilde artan hücrelerin meydana getirdiği bu tümörler hayati risk oluşturmaktadır. Tümörün meydana geldiği yer, büyüklüğü ve genişliği ameliyat ile alınması noktasında da etkilidir.

Beyin Tümörü Nasıl Anlaşılır?

Beyin tümörünün teşhisi ve erken tanısı kişinin sağlığı için çok önemlidir. Bu yüzden beyin tümörünün verdiği işaretleri doğru izlemek gerekir. Kişiler tümörün verdiği işaretlerden herhangi birine rastladığında uzman bir hekime başvurmalıdır. Hekim tarafından ilk olarak nörolojik muayene yapılmalıdır. Bu muayene sırasında şunlara dikkat edilmelidir:

Kişinin bacak ve ellerdeki koordinasyonu takip edilir. Eğer el ve bacak hareketlerinde koordinasyon sorunu varsa hasta kontrol altına alınır.

Kas gücü test edilir.

Refleksler kontrol edilir.

Duyma ve görme konusunda testler yapılır.

Cilt hassasiyeti kontrol edilir.

Kişinin denge üzerinde yürüyerek motor hareketleri engelleyen bir tümör olup olmadığı anlaşılmaya çalışılır.

Hafıza ve zeka testleri uygulanır.

Beyin Tümörü Olan Bir İnsan Ne Kadar Yaşar?

Beyin tümörü ile karşı karşıya kalan ya da bu hastalığa yakalanmaktan korkan kişiler sık sık beyin tümöründeki sağ kalım rakamlarını araştırmaktadır. Öncelikle bilinmesi gereken önemli nokta beyin tümöründe iyi huylu tümörlerin hayati risk oluşturmadığıdır. Bu yüzden tümör tespit edildikten sonra iyi huylu mu kötü huylu mu olup olmadığından emin olunmalıdır. Eğer kişi kötü huylu bir tümör ile karşı karşıya kaldıysa hastalığın evresi sağ kalım oranını belirler. Kötü huylu beyin tümörlerinde yüzde 60 oranındaki sağ kalım süresi 1,5 yıl olarak ifade edilmektedir. Son evrede olan kötü huylu bir beyin tümöründe tümör farklı organlara da yayılım gösterdiği için ilerleme hızlanır ve hastalık kötü bir şekilde seyreder.

Beyin Tümörü Ameliyatı Riskli Mi?

Kötü huylu beyin tümörlerinde ameliyat seçeneği değerlendirir. Ancak vücudun en hassas organı olan beyinde tümörün genişliği ve konumu ameliyat için çok önemlidir. Eğer riskli bir bölgede ise ameliyat kişiler için tercih edilmeyen bir tedavi yöntemidir. Beyin tümörü ameliyatı dünyada ameliyat sonrası hasar bırakan hastalıklarda birinci sırada yer almaktadır. Bu yüzden kişiler de beyin tümörü ameliyatının risklerini merak eder. Ameliyat sırasında oluşabilecek komplikasyonların yanı sıra ameliyat sonrasında da bazı sorunlar yaşanabilir. Beyin tümörü ameliyatı sonrası oluşan hastalıklar şunlardır:

Ani gerçekleşen nöbetler

Baş ağrısı

Mide bulantısı

Kusma

Görme yetisinde zayıflama

Enfeksiyon

Pıhtı

Psikolojik sorunlar

Beyin tümörü ameliyatı yapılması yönünde bir karar alındıysa, ameliyatı gerçekleştirecek kurumun ve doktorun alanında uzman olması çok önemlidir. Bu hastalığın ameliyatının hem zorluğu hem de hassaslık derecesi nedeni ile, ameliyatı üstlenebilecek uzman cerrah sayısı da oldukça azdır.

Beyin Tümörü Belirtileri

Beyin tümörü belirtileri, tümörün türüne ve boyutuna göre değişiklik göstermektedir. İyi huylu beyin tümörleri kişilerin hayatını büyük ölçüde olumsuz etkilemez. Bu yüzden sosyal hayatı etkileyen belirtiler kötü huylu tümörlerden kaynaklanır. İşte beyin tümörünün en sık görülen belirtileri:

Sabahları kişiler ilk uyandığında, yataktan kalma sırasında dayanılmaz bir baş ağrısı ile karşı karşıya kalır.

Mide bulantısı şikayeti artar ve buna bağlı olarak kusma meydana gelebilir.

Tümörün beyne yaptığı baskı ile denge sorunları yaşanır. Sık sık düşebilir ya da düz yolda yürürken sorunlar yaşanabilir.

Yürümekte ve temel motor işlemleri gerçekleştirmede sorunlar yaşar.

Kısa süreli ve geçici hafıza kayıpları meydana gelebilir.

Tümör konuşma kabiliyetini sağlayan noktaya baskı yapabileceği için kişide konuşmada güçlük çekme sorunu ortaya çıkabilir.

Kalıcı görme kaybı olabilir.

Kişinin ruhsal ve psikolojik süreçlerinde ani değişimler yaşanabilir.

Göz hareketleri anormalleşebilir.

Kaslarda çekilme meydana gelebilir.

Nedeni olmayan bayılmalar yaşanabilir.

Ellerde ve kollarda uyuşma meydana gelebilir.

Vücutta karıncalanma hissedilir.

Sara nöbetleri başlayabilir.

Beyin Tümörü Tedavisi

Beyin tümörü teşhisi konulduktan sonra tümörün türü, boyutu ve yerine göre farklı tedavi yöntemleri kullanılır. Bu kapsamda 3 farklı tedavi yöntemi uygulanabilir. Bunlar cerrahi tedavi, kemoterapi tedavisi ve radyoterapi tedavisidir.

Cerrahi tedavi:

Genellikle iyi huylu tümörlerde en çok kullanılan tedavi yöntemi cerrahi tedavidir. Cerrahi operasyon ile tümör tamamen alınarak temizlenir. İyi huylu tümörlerin yanı sıra kötü huylu tümörlerde de cerrahi operasyonlar tercih edilebilir. Ancak bu tümörler iyi huylu tümörlere göre daha zor alınır. Aynı zamanda metastazın gerçekleşmesiyle beynin farklı bölgelerine de yayılabildiği için cerrahi tedavi risk taşımaktadır.

Radyoterapi tedavisi:

Beyin tümöründe radyoterapi tedavisi genel olarak ameliyat ardından geçen 1 aylık süreden sonra uygulanır. Bu tedavide asıl amaç hastalıklı olan kısımda gamma, proton ve X ışınları ile tümörlü hücreleri öldürmektir. Radyoterapi tedavisi kişinin yaşı, hastalık öyküsü ve tümörün özelliklerine göre değişiklik gösterir.

Kemoterapi tedavisi:

Kemoterapi tedavisi beyin tümöründe kullanılan tedavi yöntemlerinden biridir. Buradaki amaç tümörün olumsuz etkilerini damar yolundan ya da ağız yolundan verilen ilaçlar ile ortadan kaldırmaktır. Böylelikle bu özel ilaçlar kan dolaşımı yolu ile dokulara etki eder.