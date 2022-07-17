Apandisit Nedir, Nerede Bulunur ve Neden Olur? - Apandisit Belirtileri ve Tedavisi

Apandisit, insan vücudunun en gizemli bölgelerinden biridir. Tam emin olmamak ile birlikte apandisit karın boşluğunun alt tarafında yer alır ve farklı kişilerde farklı büyüklüklerde görülebilir. İnce bağırsağın son bulduğu, kalın bağırsağın ise başladığı bölgede yer alan apandisitte iltihaplanmalar meydana gelir. Genel olarak 10 cm uzunluğunda olan apandisitte patlama meydana gelmesi ise sağlık sorunlarına yol açar. Sizler için hazırladığımız yazımızda apandisit hakkında merak edilen her şeyi bir araya getirdik.

Apandisit Nedir?

Apandistin vücut için olan önemi ve görevi hala net olarak bilinmemektedir. Bu yüzden kişiler tarafından apandisit nedir sorusu günümüzde hala en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. İşlevsel açıdan bademciğe benzetilen apandisit, sindirim sisteminin bir parçasıdır. Zararlı mikroorganizmaların en yoğun bulunduğu bölge olan apandisit, ince bağırsağın bittiği, kalın bağırsağın başladığı noktada yer alır. Bu yüzden apandistin görevlerinden biri bağırsakları bu mikroplara karşı korumadır. Eğer apandisit bölgesinde bir iltihaplanma meydana gelir ise apandisit hastalığı ortaya çıkar. Apandisit kendini yoğun ve sık bir ağrı ile göstermektedir. Tedavi edilmediği takdirde vücut için ciddi bir enfeksiyon riski taşır.

Apandisit Nerede?

Apandisit ve apandisten kaynaklı hastalıkların yanı sıra apandistin vücudun neresinde olduğu da merak edilen konular arasında yer almaktadır. İnsan vücudunda bulunan bir organ olan apandisit ince bağırsağın bittiği yer ile kalın bağırsağın başladığı yerde bulunur. Boyutu genel olarak 10 cm olan apandisit her kişide farklı boyutlarda da görülebilir. Kör bir bağırsak parçası olan apandisit kalın bağırsağı mikroplara karşı korumakla görevlidir.

Apandisit Belirtileri

Apandisitte meydana gelen rahatsızlıklar burada meydana gelen tıkanıklardan kaynaklanmaktadır. Bu Bakterilerin apandisitte birikmesi ile oluşan bu tıkanıklık bir basın uygular. Bu basınla birlikte kan damarlarında sıkışma oluşur. Sıkışmanın etkisi ile kan akışında sorun yaşanması kangrene yol açar. Bu kangren sebebi ile apandisitte kopma meydana gelir. Kopma ile birlikte kalın bağırsaktaki dışkı da organların içerisine akmaya başlar. Bu da apseye yol açar. İşte apandisit belirtileri:

Apandisit karın boşluğun sağ alt kısmında bulunur. Bu yüzden apandisitte bir sorun meydana gelirse kişinin karın boşluğuna elle baskı uygulaması sonucu ağır bir sancı hissedilir.

Mide bulantısı ve kusma şikayetlerinde yoğun bir artış yaşanır.

İştahsızlık ortaya çıkar.

Ağızda kuruluk başlar.

Göbek etrafında yoğun ağrı hissedilir.

Sindirim sorunları ortaya çıkar. Kişilerde ya ishal ya da kabızlık bazen de her ikisi birden görülür.

Ateş birden yükselir.

Kalp ritminde ani değişiklikler meydana gelir.

Gaz çıkarma problemi yaşanır. Dışkı sırasında kişiler zorlanır.

Hamile kadınlarda apandisit ağrısı ise ya yan tarafta ya da arka bölgede meydana gelir. Gebeliğin temel belirtileri olan kusma, mide bulantısı gibi şikayetler yüzünden hamilelerde apandisit teşhisi daha geç olabilir.

Apandisit Tedavisi

Apandisit hastalığın ortaya çıkması ile birlikte tedavinin aksatılmaması çok önemlidir. Çok nadir sayıdaki apandisit hastası cerrah işlem uygulanmadan iyileşmektedir. Bu yüzden tedavide gecikme yaşanmaması için belirtilerle birlikte doktor tarafından muayene yapılmalı ve teşhis konulmalıdır. Elle muayenenin yanı sıra bakteriyel enfeksiyondan emin olmak için kan sayımı testi yapılmalıdır. Apandisit hastalığının teşhisinde kesin sonuç verebilecek bir kan testi bulunmamaktadır. Bu yüzden teşhisin doğru olması çok önemlidir. Teşhis ile birlikte kişiden kişiye tedavi yöntemleri değişkenlik göstermektedir. Tedavide ilk dikkat edilmesi gereken apandisitin patlayıp patlamadığıdır. Eğe apandisitte patlama meydana gelmemiş ise burada antibiyotik tedavisi tercih edilmelidir. Antibiyotik tedavi ile birlikte cilde geçirilen bir tüp ile apandisitin içerisinde biriken apsenin boşaltılması yapılır. Eğer apsenin boşalmasının ardından iyileşme meydana gelmezse apandisitin alınması tercih edilebilir. Ancak apandisit şikayeti ile hastaneye başvuran hastanın apandisitinde patlama meydana gelmiş ise hemen ameliyata alınmalıdır. Bu kalın bağırsağın içindeki dışkının ve apsenin diğer organların içine aktığı gösterir ve bu da ciddi kompilasyonlara yol açar. Burada laparoskopik işlem ile apandisit alınır ve tedavi uygulanır.

Apandisit Ameliyatı Riskli Mi?

Apandisit ameliyatı, hastalığın son aşamasında uygulanan bir acil durum müdahalesidir. Apandisit ameliyatının da her cerrahi operasyon kadar riski bulunur. Apandisit ameliyatı ile hayati risk bulunmaz ancak apandisitte meydana gelen delinme ile enfeksiyonlar ve komplikasyonlar meydana gelebileceği için tedavide geç kalınırsa kişi hayatını kaybedebilir.

Apandisit Neden Şişer?

Apandisit kalın bağırsağın başlangıcında yer alır ve kalın bağırsağı mikroplara karşı korur. Eğer burada dışkı ile birlikte bir tıkanma meydana gelirse bakteriler apandisitte birikmeye başlar. Bu birikme sonucunda da apandisitte yırtınma meydana gelir. Bu yırtılmayla apandisit girişi kapanır ve dışkı iç organlara akmaya başlar. Aynı zamanda apandisitte apse oluşmasıyla çıkan iltihaplar da diğer organlara bulaşır. Bu da apandisitin şişmesine yol açar.

Apandisit Ne İşe Yarar?

Apandisitin karın boşluğunun alt kısmında bulunur ve görevi kalın bağırsağı koruyarak yararlı bakterileri depolamaktadır. Aynı zamanda zararlı mikroorganizmaların da kalın bağırsağa ulaşmadan vücuttan atılmasını sağlar. Eğer apandisitte bir patlama ya da enfeksiyon meydana gelirse kalın bağırsak görevini doğru bir şekilde yerine getiremez ve dışkı iç organlara dağılarak kişinin zehirlenmesine ve ileri seviyede hayatını kaybetmesine yol açar.

Apandisit Patlarsa Ne Olur?

Apandisit patlaması ile birlikte apandisit alınabilir ve kişi bundan sonraki hayatına da normal bir şekilde devam edebilir. Ancak bunun için erken teşhis ve tedavinin uygulanması gerekir. Eğer apandisit patlaması meydana geldiğinde cerrahi müdahale uygulanmaz ise apandisitin içerisinde yer alan zararlı mikroorganizmalar vücudun içerisine yayılmaya başlar. Bu yayılma ile birlikte diğer organlar büyük ölçüde zarar görür. Apandisit patlamasının yaşlılarda ve çocuklarda meydana gelmesi durumunda ölüm oranı yüzde 50’yi bulmaktadır.

Apandisit Ağrısı Nasıl Olur?

Apandisit hastalığının nasıl meydana geldiği merak edilmektedir. Apandisit ağrılı ve sancılı bir hastalıktır. Apandisitte ağrının görülmesi için enfeksiyonla birlikte apandisitte apse meydana gelmesi gerekir. Bu apse ile birlikte tıkanıklık meydana gelir ve apandisitte bazı belirtiler ortaya çıkar. Bunlardan en önemlisi karnın sağ alt boşluğunda meydana gelen ağrıdır. Eğer kişi eliyle karnın sağ alt köşesine bastırdığında bıçak saplaması gibi ağır bir acı hissediyorsa bu apandisit hastalığının meydana geldiğine işaret eder. Bunun yanı sıra apandisit hastalığı kişinin ayakta durmasını zorlar ve yatakta da cenin pozisyonunda durmasına sebep olur. Ağrı ile birlikte kusma ve mide bulantısı şikayetleri de görülmeye başladıysa kişide apandisit olduğundan şüphe edilmelidir. Basit görülen bu ağrılar büyük bir soruna yol açabileceği için kişiler hemen doktora başvurmalıdır.