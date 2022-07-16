Bebeklerde Burun Tıkanıklığı Neden Olur, Nasıl Geçer? - Bebeklerde Burun Tıkanıklığına Ne İyi Gelir?

Bebeklerde burun tıkanıklığı oldukça fazla görülen bir durumdur. Doktora gitmenize gerek kalmadan evde de rahatlıkla bu sorunu çözebilirsiniz. Peki, bebeklerde burun tıkanıklığı neden olur, nasıl geçer? Bebeklerde burun tıkanıklığına ne iyi gelir? İşte bilmeniz gereken her şey için okumaya devam edin…

Bebeklerde Burun Tıkanıklığı Neden Olur?

Eğer bebeğinizin burnu tıkanıyorsa ve geçmiyorsa bunun sebebini araştırmanız gerekiyor. Bebeklerde burun tıkanıklıklarının oluşma nedenleri genel olarak benzerdir:

Ortamda bulunan havanın aşırı sıcak olması

Bebeğin burnuna bir şey kaçması

Nemsiz ortam

Nezle, grip gibi hastalıklar

Sinüzit

Toz

Sigara dumanı

Parfüm kokusu

Burun kanallarının dar olması

Bu gibi durumlar bebeğinizde burun tıkanıklığı yaratabilir. Kronik bir durum olmadığı sürece evde de burun tıkanıklığını yok edebilirsiniz.

Bebeklerde Burun Tıkanıklığı Nasıl Geçer?

Peki böyle durumlarda bebeklerde burun tıkanıklığına ne iyi gelir?

Öncelikle bulunduğu odayı havalandırmalısınız. Nemli bir ortamdan ziyade normal hava şartlarına uygun bir ortama ihtiyacı olacaktır. Ayrıca bebeğinizin yanında kesinlikle sigara tüketmemelisiniz. Onların ciğerleri henüz tam gelişmediği için ileride de çok ciddi hastalıklar oluşturabilir. Bunlara ek olarak;

Ilık banyo yaptırabilirsiniz.

Doğal karışımlar yaparak bebeğinizin burnuna tutup, solumasını sağlayabilirsiniz.

Yastığını yükseltebilirsiniz.

Bebeklerde Burun Tıkanıklığı Bitkisel Çözüm Yolları Neler?

Bazı anne babalar çocuklarına doğal tedaviler uygulamak ister. Bu sebeple de sizin işinizi kolaylaştırmak amacıyla doğal çözümler sunuyoruz. İşte bebeklerde tıkalı burnu açmak için ne yapılır?

Suyla bir miktar tuzu karıştırın. Tuzlu su her zaman işe yarar. Burnu tıkandığında ya da aktığında ilk başvurabileceğiniz yöntemlerden birisidir.

Bitki çayları hazırlayabilirsiniz. Dumanını bebeğinizin burnuna doğru uzatın ve genizlerinin de açılmasını sağlayın. Bunu birkaç dakika yaptıktan sonra burun tıkanıklığı azalacaktır.

Burun aspiratörleri kullanabilirsiniz. Burun içerisindeki fazla mukusu dışarı atar ve bebeğinizi rahatlatır.

Gördüğünüz gibi yapmanız gerekenler oldukça kolay ve kesin çözümler. Bunları düzenli olarak bebeğinize uyguladığınızda burun tıkanıklığı geçecektir. Bebeklerde burun tıkanıklığı ne zaman geçer diye merak ediyorsanız daha net bir cevap vereyim: Birkaç gün içerisinde geçecektir. Böylece hem bebeğiniz hem de siz rahatlayacaksınız.