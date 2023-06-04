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Dolmabahçe'de kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile Dolmabahçe'deki görüşmesi başladı. Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'da gerçekleşen yemin törenine de katılmıştı

Giriş: 04.06.2023 - 12:19 | Güncelleme: ABONE OL
Dolmabahçe'de kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in görüşmesi başladı
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabul, saat 14.00'te başladı.

Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün gerçekleşen yemin törenine de katılmıştı.

Hafta başında İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin açıklama yapan Stoltenberg, yakın zamanda Ankara'ya gideceğini dile getirmişti.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ GÜNDEMDE

Stoltenberg, "İsveç'in üyeliği konusunda ilerleme kaydetmenin önemini her zaman vurguluyorum. İsveç'in NATO üyeliğini mümkün olan en hızlı şekilde nasıl sağlayabileceğimizi görüşmek için yakın zamanda Ankara'ya da gideceğim" ifadelerini kullanmıştı.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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