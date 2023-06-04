Stoltenberg, "İsveç'in üyeliği konusunda ilerleme kaydetmenin önemini her zaman vurguluyorum. İsveç'in NATO üyeliğini mümkün olan en hızlı şekilde nasıl sağlayabileceğimizi görüşmek için yakın zamanda Ankara'ya da gideceğim" ifadelerini kullanmıştı.

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