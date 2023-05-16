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Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 19,6701'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 19,7090'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,4 değer kazancıyla 21,4660'tan, sterlin/TL yatay seyirle 24,6600'dan satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 102,4 seviyesinde dengelenirken, Euro/dolar paritesi yüzde 0,2 yükselişle 1,0890'dan alıcı buluyor.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD'deki borç limiti krizi ve para politikasına ilişkin belirsizliklerle varlık fiyatlarının temkinli bir seyir izlediğini ifade etti.

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin soru işaretleri varlığını sürdürürken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Fed'in yıl sonuna kadar kısıtlayıcı para politikası duruşunu sürdürmesinin beklendiğini, faiz oranını gelecek yılın başlarına kadar düşürmesinin pek mümkün olmadığına inanıldığını belirtti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, dün yaptığı açıklamalarda, enflasyon konusunda iyi bir ilerleme kaydettiklerini, yıl sonuna kadar enflasyonun yüzde 3'lerde olacağını tahmin ettiğini bildirdi.

Bostic, haziranda faiz artışlarını duraklatma eğiliminde olduğunu belirterek, Fed'in şu anda enflasyonu düşürmenin en zor aşamasında olduğunu kaydetti.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ise enflasyonun devam etmesi halinde daha yüksek faiz oranları için bir engel görmediğini dile getirdi.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentiler yüzde 20'nin üzerine çıktı.

Bugün Almanya'da ZEW beklentiler endeksi, Euro Bölgesi'nde ilk çeyrek büyüme ve ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 101'in destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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