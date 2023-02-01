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Dolarda yatay seyir

Dolar/TL, güne 18.81 civarında yatay bir seyirle başladı

Giriş: 01.02.2023 - 10:39 | Güncelleme: ABONE OL
Dolarda yatay seyir
AA

Dün, en düşük 18,7460 ve en yüksek 18,8585 seviyelerini gören dolar/TL, günü yüzde 0,1 yükselişle 18,8152'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışının hemen altında 18,8130'dan işlem gördü. Aynı dakikalarda Euro/TL de 20,45 civarında yatay bir seyir izledi.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 102 seviyesine geriledi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları öncesi yatırımcıların döviz piyasalarında temkinli davrandığını bildirdi.

Fed'in bugünkü toplantıda politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını anımsatan analistler, karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaki yönlendirmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmasının beklendiğini söyledi.

Analistler, bugün ayrıca dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 103 seviyesinin direnç, 101,5'in destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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