DOLARDA SON DURUM...Dolar kuru 5.75 üzerinde !6 Kasım dolar kuru ne kadar?

Dola/TL, bir süredir dalgalandığı 5.70 - 5.75 bandından dün çıkarak 5.75 TL üzerini test etti. Piyasaların Suriye'nin kuzeyini, ABD ile ilişkileri ve Hazine ihalelerini izlediği haftada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyi için ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatları hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Muhataplarımızın sözlerini yerine getirmesini bekliyoruz. Biz 'teröristleri çıkardık' diye aldatamazlar. Buralar teröristlerden arındırılmış değil. Hala teröristler çıkarılmış değil. Bu duruma seyirci kalmayacağız. Ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız" dedi.

ABD ziyareti ile ilgili soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncesinde Trump ile telefonda görüşeceğim. O görüşmeye göre karar vereceğiz" dedi. Temsilciler Meclisi'nde Türkiye aleyhine geçirilen iki tasarı sonrası Erdoğan, 13 Kasım'da gerçekleşmesi beklenen ziyareti "düşüneceğini" söylemişti.

Gelişmelerin ardından dolar/TL, kademeli olarak yukarı yönlü hareketini sürdürürken 5.7603 seviyesine kadar çıktı ancak kalıcı olamayarak direnç noktalarından biri olan 5.77'den döndü.

6 Kasım sabahı ise kur 5.7554 seviyesinden güne başlıyor.

Öte yandan dün Hazine, tahvil ve kira sertifikası ihracıyla 4 milyar TL borçlandı. Bakanlık, 5 yıl (1722 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 4,5 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç ederken ihalede bileşik faiz yüzde 12,59 oldu.

Kamu kuruluşlarından teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 521 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar liralık satış yapıldı.

Bakanlık ayrıca 1 milyar 721 milyon 400 bin lira tutarında, 6 Kasım 2019 valörlü ve 30 Ekim 2024 itfa tarihli TÜFE'ye endeksli kira sertifikasının ihracının gerçekleştirildiği belirtildi.