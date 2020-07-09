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Dolar/TL haziran ayında 6.85 seviyesindeki dart bant hareketini temmuz ayına da taşırken 9 Temmuz sabahı 6.8599'dan el değiştiriyor.

Öte yandan, ABD Doları küresel ölçekte bazı para birimlerine karşı değer kaybediyor. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi ile ilgili iyimserliğin artması yatırımcıların Çin borsasındaki pozisyonlarını artırmasına yol açarken, yuan da dolar karşısında son dört ayın en yüksek seviyesine yükseldi.

Koronavirüs salgını kaynaklı endişeler ve Asya'daki zayıf veri gündemi bazı para birimlerinin dar bir bantta işlem görmesine yol açsa da, uzun vadeli ekonomik toparlanmayı fiyatlayan pozisyonlar doların kademeli olarak değer yitirmesine yol açıyor.

Dolar İsviçre frankı karşısında 0.9381 seviyesi ile neredeyse son dört ayın en düşük seviyesine geriledi.

Dolar euro karşısında üç ayın en düşük seviyesini görürken, euro/dolar kuru ise 1.1339 seviyesine yükseldi. Euronun seyri açısından bugün açıklanacak Almanya ihracat verisi izlenecek. Uzmanlar Nisan ayında sert gerileyen ihracatın Mayıs ayında sert yükselmesini bekliyorlar.

Euro'nun yükselmesiyle euro/TL de 7.80'e geldi.

Onshore yuan dolar karşısında değer kazanmayı sürdürürken, dolar/yuan kuru da 6.9875 seviyesine geriledi. Dolar/yuan kuru böylece yakından 7 bariyerini aşağı yönlü kırarak 17 Mart'tan beri en düşük seviyeyi gördü.

Yatırımcıların Washington ile Beijing arasındaki gerilim yerine Çin'in toparlayan ekonomisine ve değerlemeleri dikkat çekici teknoloji sektörüne odaklanmasıyla yuan dolar karşısında kaydettiği değer artışıyla dikkat çekiyor. Dolar karşısında yedi aylık değer kaybını sonlandıran yuan 27 Mayıs'tan bu yana yüzde 2.6 değer kazandı.