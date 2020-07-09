Dolar/TL haziran ayında 6.85 seviyesindeki dart bant hareketini temmuz ayına da taşırken 9 Temmuz sabahı 6.8599'dan el değiştiriyor.
Öte yandan, ABD Doları küresel ölçekte bazı para birimlerine karşı değer kaybediyor. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi ile ilgili iyimserliğin artması yatırımcıların Çin borsasındaki pozisyonlarını artırmasına yol açarken, yuan da dolar karşısında son dört ayın en yüksek seviyesine yükseldi.
Koronavirüs salgını kaynaklı endişeler ve Asya'daki zayıf veri gündemi bazı para birimlerinin dar bir bantta işlem görmesine yol açsa da, uzun vadeli ekonomik toparlanmayı fiyatlayan pozisyonlar doların kademeli olarak değer yitirmesine yol açıyor.
Dolar İsviçre frankı karşısında 0.9381 seviyesi ile neredeyse son dört ayın en düşük seviyesine geriledi.
Dolar euro karşısında üç ayın en düşük seviyesini görürken, euro/dolar kuru ise 1.1339 seviyesine yükseldi. Euronun seyri açısından bugün açıklanacak Almanya ihracat verisi izlenecek. Uzmanlar Nisan ayında sert gerileyen ihracatın Mayıs ayında sert yükselmesini bekliyorlar.
Euro'nun yükselmesiyle euro/TL de 7.80'e geldi.
Onshore yuan dolar karşısında değer kazanmayı sürdürürken, dolar/yuan kuru da 6.9875 seviyesine geriledi. Dolar/yuan kuru böylece yakından 7 bariyerini aşağı yönlü kırarak 17 Mart'tan beri en düşük seviyeyi gördü.
Yatırımcıların Washington ile Beijing arasındaki gerilim yerine Çin'in toparlayan ekonomisine ve değerlemeleri dikkat çekici teknoloji sektörüne odaklanmasıyla yuan dolar karşısında kaydettiği değer artışıyla dikkat çekiyor. Dolar karşısında yedi aylık değer kaybını sonlandıran yuan 27 Mayıs'tan bu yana yüzde 2.6 değer kazandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!