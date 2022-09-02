Dolarda son durum

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Dolar5 dün ABD'de işsizlik maaşı başvurularının 9 haftanın dibine gerilediğinin açıklanmasıyla küresel olarak güçlendi.

Halihazırda geçen hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamalarla faiz artırımları konusunda 'şahin' bir duruş sergilemesi piyasalarda 21 Eylül'de 75 baz puanlık faiz artırım ihtimalinin fiyatlanmasına yol açmıştı.

Son gelen olumlu veri ise Fed'in artırım konusunda elinin rahatlayacağı şeklinde değerlendirildi. Dün doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi yüzde 0.4 artarak 109 seviyesini aştı.

ABD TAHVİL FAİZİ 15 YILIN ZİRVESİNDE

ABD 2 yıllık Hazine tahvilinin getirisi ise yüzde 3.51 ile 2007'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Euro/dolar paritesi ise aşağı yönlü kırılarak 0.9965'i gördü.

Dolar Fed beklentileriyle güçlenirken dolar/TL'de kısmen sakin bir seyir devam ediyor.

Dün piyasa kapanışına doğru 18.21'i aşan dolar/TL bu sabah açılış öncesinde 18.23'e yükselmesinin ardından açılışa doğru yeniden 18.22'ye geriledi.

Euro ise güne 18.16 liradan başladı.

Dolar endeksi son 1 haftada yüzde 1.7 yükselirken, dolar/TL'de yükseliş yüzde 0.2'de kaldı.