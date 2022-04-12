Dolarda son durum

Dolar dün 14.74 liradan 14.65 liraya kadar gerilemişti.

Dolar yeni güne ise 14.66 liradan başladı.

Bugün piyasalarda gözler açıklanacak mart ayı ABD enflasyon verisinde olacak. Analistler yıllık enflasyonun yüzde 8.4 civarında gelmesini bekliyor. Bu beklenti gerçekleşirse ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesine çıkmış olacak.